Tiago Rodrigues leva "O Cerejal" a Lisboa: "Todas as estreias da minha vida são uma tentativa"

Adaptou o texto integral de Tchékhov? Que versão é esta que nos traz?

É o texto integral de Tchékhov, de 1904, mas com uma particularidade. Ele escreveu uma primeira versão do II Ato e enviou-a ao [encenador] Stanislavski, que foi quem fez a primeira adaptação no Teatro de Arte de Moscovo, precisamente em 1904. Stanislavski pediu-lhe que alterasse esse II Ato. Tchékhov fez uma segunda versão, sobretudo com alterações no ritmo da peça e no protagonismo de algumas personagens secundárias.

Qual foi a que escolheu?

A primeiríssima versão e não aquela que resultou do pedido do Stanislavski. A tradução francesa canónica é a versão do Stanislavski, digamos assim, e o mesmo acontece com a tradução feita em Portugal pela Nina e pelo Filipe Guerra. É a versão mais representada. No entanto, os tradutores franceses, André Markovitch e Françoise Morvan, resolveram incluir também a primeira versão do II Ato. Pareceu-me que aí o Tchékhov acentua algo que o Stanislavski de alguma forma diluiu: protagonismo às personagens mais secundárias, como por exemplo Charlotte, uma governanta extravagante que neste caso é interpretada pela Isabel Abreu. Achei que essa espécie de homenagem às personagens secundárias era um pouco mais interessante do que a segunda versão, que foi polida pela experiência teatral do Stanislavski. À parte esta escolha, que talvez torne esta versão ainda mais integral, apresentamos o texto do princípio ao fim. Não por uma questão de obediência, mas porque quanto mais mergulhava no texto mais o meu desejo era o de me confrontar com a sinfonia do texto, ao invés de seguir um hábito meu de interferir nos textos que levo a cena, reescreve-los, cortá-los, adaptá-los.

Já tem dito que esta versão fala do nosso tempo. Como é que isso se faz quando estamos a falar de um texto com mais de um século?

Depende muito da equipa de atores, da forma como interpretam individualmente a sua partitura e de como esse acumular de interpretações encontra uma voz coletiva, o que depois tem sempre relação com a cenografia, as luzes, o som, todas as outras vertentes do espetáculo. No meu caso, começa pela forma como os atores cantam o texto. É como se pedíssemos ao Camané ou à Aldina Duarte para cantarem um fado da Hermínia Silva ou do Alfredo Marceneiro. Continuam a ser fados da Hermínia e do Marceneiro, mas os intérpretes apropriam-se, sem necessariamente mudarem a letra ou a melodia. Esta atualização, ou apropriação, é também o trabalho do ator. A Isabelle Huppert ou a Isabel Abreu conseguem cantar o texto do Tchékhov e ao mesmo tempo cantar à maneira delas.