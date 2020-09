Finalmente, a peça que poderia ter sido — e que já é outra coisa. Esteve para se estrear na Áustria em maio. E no mês seguinte no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Mas a pandemia não permitiu. Depois esteve para se inspirar nas decisões do polémico juiz Neto de Moura — que agora assina como Joaquim Moura, depois de em 2017 ter desagravado um caso de violência doméstica e fundamentado uma decisão jurídica na Bíblia e no Código Penal de 1886. Mas perante as críticas a essa opção, e com acontecimentos mais relevantes entretanto ocorridos, o texto já não inclui referências diretas ao juiz.

Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, título evidentemente provocatório, assumido pelo autor, vê agora a luz do dia. Estreia-se neste sábado em Guimarães, às 21h30, no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor. António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Pedro Gil, Romeu Costa, Rui M. Silva e Sara Barros Leitão são os oito atores em palco.

A mais recente criação de Tiago Rodrigues reflete as suas interpretações sobre a vida política portuguesa e internacional. Em entrevista ao Observador, o também diretor artístico do D. Maria II mostra-se preocupado com a “ascensão do populismo de extrema-direita” e diz que o texto agora encenado “pinta o retrato de um Portugal de 2028 com a extrema-direita com maioria absoluta na Assembleia da República”.

Mistura-se a realidade atual com a ficção distópica. Tanto quanto a informação disponível permite dizer, há um dedo apontado ao deputado e candidato presidencial André Ventura, do partido Chega. Na peça surge uma família imaginária que tem por tradição “matar fascistas” e que um dia, em 2028, se vê confrontada com uma recusa: Catarina, que deveria “matar o seu primeiro fascista, raptado de propósito para o efeito”, é afinal incapaz de o fazer. Está lançado o desafio ao espectador: a violência justifica-se, em nome de quê, em que circunstâncias, para que fins?

A polémica já existia antes da estreia e mereceu a Tiago Rodrigues um longo texto no Facebook em agosto. Há hipótese de ela ressurgir neste fim-de-semana? O autor e encenador recusa controvérsias, ao mesmo tempo que parece intuí-las. Acredita no discernimento do público, insiste que pontos de vista de personagens não são opiniões partilhadas pelos autores dos textos dramáticos. Fala em objeto artístico e nota o óbvio: o teatro é político, sempre foi político. Mas será o texto capaz de desassossegar?

À estreia no sábado em Guimarães segue-se uma segunda récita no domingo, marcada à última hora devido à elevada afluência de público e às restrições atuais nas lotações das salas devido às regras sanitárias face à covid-19. Uma e outra sessões, onde ao todo irão estar cerca de 800 pessoas, estão já esgotadas.

Catarina e a Beleza de Matar Fascistas seguirá em digressão europeia: Theâtre Vidy-Lausanne, na Suíça, é a primeira paragem, de 30 de setembro a 3 outubro. Há datas em França, Itália e na Bélgica. O regresso a Portugal dá-se a 10 de fevereiro, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e depois no D. Maria II, a 7 de abril.