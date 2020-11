10h: o Wisconsin “virou”

Eram já quase 10h de quarta-feira quando Joe Biden passou pela primeira vez à frente de Trump na contagem de boletins no Wisconsin. Três horas e meia antes (às 6h30), com 78% dos votos contados, Trump vencia com uma margem de 3,8% face a Biden. Muito mudara desde aí: na nova atualização estavam contados mais 11% dos votos, 89% no total, e Biden vencia com uma margem de 0,3% — mais precisamente, de 10 mil votos.

Era a primeira reviravolta nos três estados que, se fossem conquistados pelo Partido Democrata, tornariam Biden Presidente — os outros dois eram o Michigan e a Pensilvânia. Mas a margem era curta e uma hora depois, às 11h, os meios de comunicação começavam a falar em recontagens de votos. No Arizona não estão previstas na lei, mas no Wisconsin e na Georgia a lei permite-as quando a margem na diferença de votos entre candidatos é inferior a 1%.

Por esta altura Biden ultrapassara Trump no Wisconsin, mas não nos outros estados decisivos. No Michigan, com 80% dos votos contados, Trump vencia com uma margem de 4,7 pontos percentuais. Na Pensilvânia, com 75% dos votos contados, a margem era ainda maior: 11,4 pontos percentuais. E na Georgia, Trump ia vencendo com mais 2,2 pontos percentuais.

Biden só tinha boas notícias no Nevada — com 86% dos votos contados, vencia com uma margem de 0,6 pontos percentuais. Mas mesmo aí quem esperasse resultados devia refrear os ânimos: no estado, anunciava-se que a contagem de votos era interrompida e só prosseguiria 30 horas depois.

17h: Trump queixava-se: “Estão a encontrar votos para o Biden em todo o lado”

A tarde de quarta-feira não traria grandes alterações no andamento da contagem de votos. Era no Twitter que a corrida eleitoral aquecia.

Às 15h11, Biden garantia nas redes sociais que estava bem acordado: “Não vamos descansar até que todos os votos sejam contados”. E mais ou menos à mesma hora Trump publicava uma sucessão de mensagens no Twitter, queixando-se do andamento da contagem de votos. A sua vantagem em estados decisivos estava “a desaparecer como que por magia” e Trump achava isso “MUITO ESTRANHO”.

Passado uma hora, perto das 16h, o governador da Pensilvânia voltava a falar dizendo que os resultados poderiam não ser conhecidos naquele dia (não foram nem no dia seguinte, nem na sexta-feira). Mas, ainda antes das 17h, a secretária de Estado do Michigan, Jocelyn Benson, adiantava a publicação de resultados “não oficiais” até “ao final do dia”. Também o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, declarava que os votos deveriam ser contados naquele estado até ao final do dia — não o foram nem 48 horas depois.

Por essa altura, Trump queixava-se que estavam “a encontrar votos para o Biden em todo o lado”, nomeadamente em três estados que o republicano sabia que eram especialmente importantes: “Pensilvânia, Wisconsin e Michigan”. Nomeou os três. E insistia na tese de fraude: “Tão mau para o nosso país”.

Por volta das 17h40 de Portugal Continental, a campanha de Trump anunciava que ia pedir a recontagem de votos no Wisconsin. E a CNN avançava logo a seguir que os processos legais com pedidos de recontagem estendiam-se também ao Michigan e à Pensilvânia.

19h: Biden ganha o Wisconsin

Às 18h de quarta-feira, a margem favorável a Trump na Georgia estreitava-se: com 93% dos votos contados, Trump já só liderava por 85 mil votos. E no Michigan a vantagem de Biden era agora de 48 mil votos (0,9%).

Já depois de conseguir a ultrapassagem a Trump no Wisconsin, Joe Biden via a CNN projetar-lhe a vitória neste estado às 19h. Às 19h30, a Associated Press corroborava a projeção de vitória “azul” no Michigan.

Com a derrota no Wisconsin, Trump já sabia que perdendo a Pensilvânia e o Michigan perdia a eleição. E avançava para um pedido legal para que fosse travada a contagem de votos no Michigan, anunciado por volta das 19h30. Na Pensilvânia, a tentativa era de contestar o período mais alargado para contagem de votos por correio, permitido este ano por lei.

Às 20h portuguesas, Trump ainda vencia com uma margem de 7,7 pontos percentuais na Pensilvânia, mas já perdera o Wisconsin e corria atrás no Michigan (-0,7 pontos percentuais com 94% dos votos contados), no Arizona (-3,4 pontos percentuais com 86% dos votos contados), no Nevada (-0,6 pontos percentuais com 86% dos votos contados) e via a margem estreitar-se na Geórgia (ainda vencia, mas por 1,7 pontos percentuais com 93% dos votos apurados).