Super Bock em Stock é sinónimo de debandada por Lisboa. Nesta décima quinta edição, foram mais de 40 concertos em dois dias, espalhados em torno da Avenida da Liberdade. Felizmente, filas intermináveis à porta nem vê-las. Longe vão os tempos em que o festival mobilizava os melómanos de todos os cantos da capital e arredores. O cartaz não era particularmente memorável e o preço (€52) afastava as carteiras mais contidas (ou a pensar noutras despesas). Entre alguns tiros ao lado e outros certeiros, este foi o resumo de duas noites algo sensaboronas do festival, hora a hora (além da certeza de que faltar ao concerto de Valete talvez tenha sido um grande erro, mas assim se aprende).

Sexta-feira, 24 de novembro

21h30: Saio da estação de metro e descubro que já é Natal no Rossio. Opto por ignorar o mercadinho e sigo direta até à Ginjinha sem Rival, onde duas italianas amontoam ginjas nos copos como se fossem berlindes. Parecem intrigadas com o fruto, até que lhes explicamos que não há mal nenhum em comer as ginjas. Elas lá vão trincando uma a uma, primeiro desconfiadas, depois convencidas. Talvez lhes devêssemos ter dito que é no fruto que o álcool mais gruda. Elas lá descobrirão sozinhas.

