Se acedêssemos ao arquivo familiar de VHS de Tim Maia e nos sentássemos no sofá a virar cassetes, com coxinha de frango e suco de caju ao colo, era mais ou menos isto que apanhávamos: as quase três horas de documentário “Vale Tudo com Tim Maia”, assinado por Renato Terra e Nelson Motta, também responsável pela biografia Vale Tudo – O Som e a Fúria de Tim Maia.

Logo no início, os autores advertem: “Esta série contém apenas as versões de Tim Maia”. Ao invés de procurar reunir testemunhas, argumentos e contra-argumentos, o documentário pretende reproduzir uma história contada na primeira pessoa, através de gravações e fotos inéditas e de excertos de entrevistas do músico nascido na Tijuca, a 28 de setembro de 1942.

Todo o enredo contado pelo protagonista tem os seus excessos e os seus lapsos. Tratando-se de Tim Maia (28 de setembro de 1942 — 15 de março de 1998), há aqui um lado quase heroico, onde proezas e dramas se exaltam e atingem proporções míticas. Tudo em Tim Maia é uma contradição, tudo em si é uma devoção. É tudo “bom de mais”.

