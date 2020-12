As raparigas têm melhores notas a Português, o rapazes a Matemática e a Ciências. Certo? Errado. Foi assim durante vários anos, um padrão bastante claro, mas essa realidade está a mudar. As alunas, já de si com melhores resultados escolares (em média) do que os rapazes, conquistaram um dos últimos bastiões masculinos. A Ciências do 4.º ano já há mais países, 18, nos quais as raparigas têm melhor desempenho à disciplina do que os rapazes, enquanto que o contrário só é verdade em 8. Eles continuam a estar à frente delas nos resultados a Matemática e a diferença entre sexos não tem sequer diminuído, pelo contrário.

Portugal, porém, foge a esta regra nas Ciências e, por cá, os rapazes continuam a aparecer à frente das raparigas a ambas as disciplinas, tanto no 4.º como no 8.º ano.

Estas são algumas das conclusões do estudo da IEA, a International Association for the Evaluation of Educational Achievement, que avalia o desempenho dos alunos a Matemática e a Ciências de quatro em quatro anos. O mais recente relatório “Tendências Internacionais de Matemática e Ciências”, o TIMSS 2019, foi revelado esta terça-feira, e mostra que apesar de algumas quedas — como aconteceu com Portugal — na generalidade dos países e regiões analisados, os alunos têm melhorado as suas performances.