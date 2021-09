Noutra parede estão pendurados quadros de Hergé. Sim, pintados pelo próprio na década de 60. Podiam pertencer a um pintor conceituado mas, para ele, nunca atingiram a perfeição a que estava habituado na banda desenhada. Arrumou os pincéis para sempre após 33 quadros — estão no Museu Hergé, em Louvain-la-Neuve, na Bélgica.

As conversas dessa entidade com a Fundação Calouste Gulbenkian começaram há cerca de dois anos. “O António Cabral, braço direito de Durão Barroso [quando este foi presidente da Comissão Europeia em Bruxelas], queria trazer a exposição para Lisboa. Também tivemos uma loja do Tintim perto do Mosteiro dos Jerónimos. Só esteve aberta dois anos e meio por causa da pandemia, mas essas duas coisas inspiraram-nos a trazer para cá a mostra e foi tudo muito fácil porque nos apresentaram à Gulbenkian”, diz Nick Rodwell. Até chegar ao que vai estar aberto ao público foram precisas muitas reuniões por videochamada.

Na segunda sala, intitulada “Hergé, o amante de arte”, além da tela feita por Andy Warhol, estão obras que foi colecionando ao longo da vida. Numa das paredes, as letras que completam a palavra H-e-r-g-é são formadas por rascunhos de banda desenhada com correções feitas a vermelho.

Desembocamos diretamente numa foto que ocupa uma parede do chão ao teto ao entrar em “O romancista da imagem”. A preto e branco, mostra desenhadores e coloristas a trabalharem nos estúdios de Hergé na Avenue Louise, uma das mais conhecidas de Bruxelas. Numa das secretárias está Fanny Vlamynck, que foi a segunda mulher do autor e viveu com ele até ao fim. Foi ela que herdou a obra, que em 1993 passou a ter outro responsável, Nick Rodwell, com o casamento dos dois.

De umas meias-finais do Mundial até ao legado de Hergé

Conheceram-se exatamente por causa de Hergé. “Foi em 1986. Nunca me vou esquecer do ano porque a Bélgica estava nas meias-finais do Campeonato do Mundo no México e não é todos os dias que a Bélgica está nas meias-finais. A exposição universal [como a Expo 98] acontecia em Vancouver e o meu predecessor, Alain Baran, que era quem coordenava tudo, disse-me: ‘Vou com a Fanny e o Bob de Moor’, que trabalhou com o Hergé durante 35 anos. ‘Vamos a Vancouver e depois vamos a Los Angeles ver o Spielberg’, porque já em 1986 havia negociações sobre o filme [que acabaria por se concretizar apenas em 2011]. Perguntei se queria que eu fosse para dar alguns conselhos sobre merchandising, porque era o que estava a fazer na altura, e ele disse que não tinha orçamento para me convidar. Eu disse: ‘Não é preciso, tenho amigos em Los Angeles, vou e encontramo-nos lá’”, conta Nick Rodwell.