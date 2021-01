"Tive de reaprender a andar. Era um peso morto, não conseguia virar-me na cama"

Enquanto esteve internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria, Jacques dos Santos fartou-se de viajar — em sonhos. Lembra-se nitidamente de estar numa unidade caótica, como se estivesse a meio de uma guerra, e de ter corrido o mercado negro, no Médio Oriente e nos Estados Unidos, à procura de uma máquina de oxigénio de alto fluxo para a mãe, uma idosa de 90 anos. "Coisas disparatadas, estava a tentar angariar um aparelho para ela ter em casa se ficasse doente. Acho que não consegui, mas lembro-me disso", recorda.

Se os sonhos têm significado, este apenas confirma que a mãe foi uma das maiores preocupações do médico, ao longo de todo este processo. Deixou de estar com ela no início da pandemia, para a proteger. Depois, quando ficou internado, só fez duas chamadas: uma para uma sobrinha médica, para ir informando a mãe e o resto da família sobre a sua evolução; outra para uma irmã, para ir buscar a mãe e não a deixar sozinha na aldeia onde vive. Quando despertou nos Cuidados Intensivos, a maior emoção que sentiu foi durante a videochamada com a mãe. E ainda hoje se angustia com o que a senhora sofre com o isolamento: "A única coisa que preocupa os idosos não é a morte — vão ter de morrer um dia. É ficarem isolados e morrerem isolados".

Jacques dos Santos, especialista em Medicina Interna, ficou infetado um mês e meio depois de terem chegado a Portugal os primeiros casos. Terá sido contagiado no final de abril por um de dois doentes que observou, que supostamente não teriam o vírus: dois idosos que tinham estado confinados em casa, apenas com uma cuidadora externa, sem febre nem os outros sintomas típicos de Covid-19, mas com dificuldade respiratória. Soube depois que afinal já estavam infetados. "Fiquei um bocadinho alerta", admite. Uma semana mais tarde, começaram os primeiros sintomas: "Nem tive febre alta. Tive mialgias e o sintoma principal foi agonia, estava muito nauseado, e senti perda de apetite. Percebi que podia estar com infeção Covid, vim fazer teste no próprio dia e fui para casa aguardar a evolução da situação". Deu positivo.

Nos três, quatro dias que se seguiram ficou ainda com mais náuseas, deixou de conseguir alimentar-se e o derradeiro aviso chegou com um desmaio: "Houve uma noite em que perdi os sentidos numa tentativa de ir à casa de banho. Nem valorizei, achei que era uma crise vagal, mas, como estava a viver sozinho, achei que era mais prudente vir para o hospital. Pensei: 'Pode acontecer-me isto e não tenho ninguém a quem recorrer, ou alguém que dê conta.'"

Foi internado numa enfermaria, mas no dia seguinte a situação agravou-se. Ficou com pneumonia e hipoxemia grave, uma redução do oxigénio no sangue. "Senti uma falta de forças generalizada. No dia em que fui para os Cuidados Intensivos quis tomar banho e não consegui lavar a cabeça. Foi uma coisa impressionante. Isso é que me assustou."

— Tinha noção exata do que podia acontecer?

— Sabia que estava em vigilância, e que podia evoluir mal, tendo em conta o exemplo dos outros doentes. Estava sempre esperançado que não, porque não tinha os sintomas mais exuberantes. Não tinha febre muito alta, não tinha tosse, não tinha dificuldade respiratória. Portanto, achei que podia evoluir de uma forma mais benigna.

— Acautelou alguma coisa para o caso de correr mal?

— Eu tinha confiança nos médicos que estavam a tomar conta de mim. Disseram: "Jacques, temos de avançar para entubamento e ventilação". E eu: "Tudo bem, avancem". Também sei que estes processos são feitos com sedação. Não ia sentir nada, ia dormir.

— Sabia que podia correr mal, mas acreditou que não.

— Quando nos propõem "Se não fizer, morres; se fizer, podes viver", uma pessoa entrega-se, mas com alguma esperança. A conversa foi diferente. Foi: "Agora é o timing, não podemos adiar mais, portanto vamos ter de entubar e ventilar".

Ainda sentiu o impacto da notícia. Pensou: "Deixa lá ver, não tenho as coisas organizadas..." Mas foi tudo muito rápido. Nem mesmo quando soube que tinha morrido um doente infetado que estava ali internado ficou mais pessimista. "Uma pessoa pode pensar que pode ser o próximo, se continua lá. Mas a minha relação com a morte é muito tranquila". Isso não o assusta, como o médico explica no vídeo que se segue.