"Todos íamos naquele comboio." Mas, 20 anos depois, o 11 de Março continua a dividir Espanha

Muitas das provas que poderiam levar a completar todo o puzzle do planeamento do 11 de Março ficaram destruídas naquela explosão — e um sétimo elemento terá conseguido fugir de Leganés. Mas, mesmo assim, foi possível juntar algumas das peças, como o ADN extraído do local que serviu para identificar um dos mortos como Abdelilah Hirz. O jornalista do El País, José María Irujo, vai tornando públicas as informações sobre aquela rede jihadista ao longo dos meses seguintes, como o vídeo que terá sido gravado por um dos membros do grupo dois dias depois do atentado. “Vestia uma túnica branca, falava em árabe com sotaque marroquino e exibia uma pistola Sterling de 9 mm. Por trás dele, uma bandeira retangular com fundo verde e letras brancas escritas em árabe, com a legenda: ‘Não há outro Deus que não Alá e Maomé é o seu profeta.”

O julgamento, três anos mais tarde, alinharia com a tese islamista. Considera que dois dos homens que estavam naquela casa em Leganés, Jamal Ahmidan, “O Chinês”, e Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, “O Tunisino”, foram alguns dos responsáveis por colocar as mochilas com bombas nos comboios. Os outros três, diz, foram Jamal Zougam, Othman El Ganouai e uma terceira pessoa não identificada. Optaram por não se explodir, conclui o tribunal, porque teriam intenção de fazer mais ataques nos dias seguintes.

Terão obtido os explosivos graças à ação de alguns espanhóis, também condenados: Emilio Suárez Trashorras e Antonio Toro Castro, pequenos traficantes de droga que venderam o material recolhido da mina Conchita, nas Astúrias (onde Emilio trabalhou como mineiro), em troca de haxixe e cocaína.

Mas muitos não estão convencidos. Fala-se na mochila encontrada em Vallecas, horas depois do atentado, que não chegou a explodir. O investigador responsável, Rodolfo Ruiz, é acusado de a ter plantado no local — uma acusação que levaria a consequências dramáticas na sua vida, contribuindo, segundo o próprio, para o suicídio da sua mulher. A ordenada destruição dos vagões afetados é apontada por órgãos de comunicação como o El Mundo, o Español (hoje dirigido pelo antigo diretor do El Mundo, Pedro J. Ramírez) e o Libertad Digital como uma prova de que as autoridades teriam algo a esconder. A entrevista do condenado Emilio Trashorras dizendo “Sou vítima de um golpe de Estado encoberto por um grupo de muçulmanos” dá gás à teoria da conspiração — apesar de, anos mais tarde, o próprio confessar que escolheu o El Mundo a dedo para veicular uma teoria falsa de implicação da ETA, “para criar confusão”.