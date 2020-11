O problema é que há muito Elvis (em disco e em cinema), mas nenhum obrigatoriamente o verdadeiro: entre 1954 e 1956, Elvis gravou os seus primeiros discos para a Sun Records, a editora do genial Sam Philips, e a partir daí foi para a RCA e nunca mais foi o homem do rock’n’roll puro das primeiras gravações para a Sun (que se encontram em Elvis at Sun) ou do álbum homónimo de 1956 para a RCA. A partir daí, gradualmente, Elvis tornou-se uma marioneta da sua entourage, que o encaminhou cada vez mais para o mainstream, o fez dar concertos a um ritmo alucinante, o colocou em casinos de Las Vegas (onde a criatividade dos artistas vai morrer) e o convenceu a seguir uma carreira cinematográfica em que, invariavelmente, fazia de canastrão engatatão. A energia vital, sexual e caótica de Elvis foi desaparecendo e em seu lugar ficou um boneco de popa no cabelo, cada vez mais incapaz de mexer as ancas ou de inovar.

O capitalismo tem muitos defeitos mas por vezes alguns deles dão jeito – há demasiadas compilações de Elvis, mas uma recente, From Elvis In Nashville, composta de 74 canções, mostra-nos que Elvis sempre foi melhor do que Elvis; do que Elvis despido das orquestrações que começaram a encher as canções que escreveu, que Elvis só com uma banda atrás era, simplesmente, extraordinário.

Sendo um rapaz de Memphis, Elvis passava imenso tempo fora da sua terra natal, fosse em concertos ou a gravar discos a um ritmo alucinante. Em junho de 1970, ele parou em Nashville para uma série de gravações que duraram cinco dias e providenciaram material suficiente para três discos That’s The Way It Is, Elvis Country (I’m 10,000 Years Old) e Love Letters from Elvis. Os discos originais são fortes, a voz de Elvis está ótima e cada disco tem três ou quatro pérolas.