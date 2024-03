Tom Holland. "Os romanos já o sabiam: a paz não é o modo padrão na geopolítica"

Tom Holland é um dos mais famosos historiadores do momento. Autor do popularíssimo podcast The rest is History e de uma série de livros sobre o império romano (é, provavelmente, um dos mais célebres e lidos especialistas neste período da história), entrevistámo-lo a propósito do seu mais recente livro, uma história do modo como se construiu a famosa Pax Romana.

Holland entende-o de forma muito simples: há séculos que olhamos para Roma à procura de “respostas políticas” e há séculos que tentamos repetir certas criações romanas. Ao mesmo tempo, o historiador acredita que, associado a isso, podemos inevitavelmente cair nas mesmas armadilhas. Ainda assim, o fascínio exercido por tudo o que é romano continua a alimentar esta busca. Ao mesmo tempo, permanece fundamental na hora de convencer historiadores a aprofundar estudos e a apostar na divulgação.

O inglês de 56 anos explica também o que o leva a continuar com o podcast, porque é que o faz e porque é que ser historiador o move: simplesmente porque gosta de o fazer. Acredita que a transmissão de informação e de conhecimento é fundamental, mas não é obrigatório que quem o faz seja uma estrela mediática.

O livro começa com uma mulher. As mulheres parecem ter um papel especial dentro de Roma e do Império Romano. Como e porquê?

O livro abre com o funeral de Popeia Sabina, que é o grande amor da vida de Nero. Há rumores de que ele a pontapeou até a morte depois de ela o importunar por chegar tarde a casa depois de uma corrida, mas suspeito que sejam só intrigas maliciosas. E mesmo que seja verdade, ele estava devastado com a morte dela e com a morte do feto que ela trazia na barriga. E isto é um reflexo do facto de que, sob a dinastia de Augusto, os membros femininos da família imperial eram atores importantes no grande jogo do avanço do poder imperial.

Porquê?

Porque, como pessoas que eram casadas com descendentes de Augusto, eram o equivalente a esposas dos deuses. Mas também muitas eram, elas próprias, descendentes de Augusto. A mãe de Nero tinha o sangue de Augusto nas veias, e isso fez dela uma figura muito poderosa. Uma das coisas que realmente muda neste período, em relação ao tempo em que o império havia sido governado pela família de Augusto, é que as mulheres recuam ligeiramente para os bastidores. Ainda são importantes, mas muito, muito mais nos bastidores. E talvez o arquétipo disso seja a liberta mulher de Vespasiano, o imperador, que emerge triunfante do ano dos quatro imperadores. Ela é efectivamente sua mulher e foi secretária de um membro feminino proeminente da família de Augusto, mas é uma mulher libertada.

Uma ex-escrava?

Exato. E por isso nunca poderá assumir uma posição oficial. Ainda assim, as pessoas diziam que Vespasiano nunca fez nada sem lhe pedir conselho. E isso é essencialmente o máximo que qualquer mulher neste período pode esperar: aconselhar. Dito isto, penso que as mulheres são vistas como tendo uma relação privilegiada com os deuses. Será assim em Roma, com o exemplo das Vestais, mas também em todo o império de todas as maneiras diferentes. Certamente, nas cidades gregas, as mulheres desempenham um papel muito importante na mediação entre as cidades e os deuses. Mas também, digamos, entre os alemães, há uma notória figura, uma profetisa feminina, que supostamente vive no topo de uma torre e emite todos os tipos de profecias. E inspira o colapso de Roma, o colapso da fronteira romana ao longo do Reno, e é vista como sendo um tipo de mercadoria tão valiosa que os romanos acabaram por levá-la para Roma, pondo-a a trabalhar num templo para eles. Assim, não é como se este fosse um paraíso feminista, mas as mulheres são capazes de exercer um mínimo de influência se tiverem sorte.