Os membros da Guarda Nacional chegam de todo o país. Ao longo dos últimos dias, há cada vez mais militares a marchar na capital, e as previsões sobre o número final de militares que serão enviados para DC têm variado, aumentando a cada nova informação. Na terça-feira, o chefe da polícia do Distrito de Columbia falava em cerca de 20 mil. A verificar-se, será o maior número de sempre na tomada de posse de um Presidente.

“Já estava preocupado antes de hoje, vou estar preocupado durante o fim de semana e estarei preocupado a seguir”, disse Robert Contee aos jornalistas, explicando que tudo se prende com “a grande ameaça de segurança” que paira sobre o evento. E tal como Muriel Bowser, a mayor de Washington, o chefe de polícia pediu aos americanos que não se dirijam a DC para a tomada de posse.

Se algo correr mal, não será por falta de patrulha nas ruas. Para além da Guarda Nacional, o Congresso e arredores estarão sob o olhar atento da polícia do Capitólio, da polícia de Parques e do departamento de polícia de Washington. A Guarda Nacional, aliás, já se encontra estacionada dentro do Capitólio: estão, segundo o The New York Times, 3.000 soldados a cada momento a guardar o edifício, cumprindo turnos de 12 horas.

São esses os mesmos soldados cujas imagens correram mundo — centenas de militares, encostados uns aos outros, espalhados pelos corredores do Capitólio e dormindo no chão depois da noite que terminou com a aprovação da destituição de Donald Trump, a segunda de que o Presidente foi alvo.

A destituição de Trump, a invasão do Capitólio, a tomada de posse de Biden, os militares na rua, tudo está ligado. Na noite em que o Congresso confirmava os votos do Colégio Eleitoral, uma hora antes do início da cerimónia formal, o ainda Presidente fez um discurso na Casa Branca e incitou os seus apoiantes a usarem a força para reverter a vitória de Biden. A manifestação rumou ao Capitólio e invadiu o Congresso dos Estados Unidos, sem que as autoridades o conseguissem evitar. A última notícia de algo semelhante é de 1814, durante a guerra que opôs EUA e Reino Unido, quando os ingleses queimaram parcialmente o Capitólio e este teve de ser reconstruido.

Os números que não são ainda conhecidos é de quantos membros da Guarda Nacional estarão armados, embora seja certo de que as tropas responsáveis pela segurança exterior estarão, decisão tomada pelo Departamento de Defesa. Esta força de reserva pode levar a cabo diferentes tipos de missões, com recurso a armamento ou não. Mas ter a Guarda Nacional na rua, armada, a fazer frente a cidadãos é algo que sempre se tentou evitar, assim como militalizar a polícia do Capitólio.

Sem grandes detalhes, até por questões de segurança, de como se irão organizar as diferentes forças de segurança no dia da tomada de posse, a imprensa dos EUA dá como certo de que, para além da vigilância do Capitólio, haverá militares a controlar o trânsito e os transportes públicos. Quem estiver estacionado no edifício do Congresso estará equipado com armas M9, rifles automáticos e espingardas, para além do equipamento de proteção anti-motim.