“Escondam as bebidas!” Jean Devergnies levanta-se num salto quando vê a câmara apontada ao grupo com cerca de 30 escuteiros acantonados à porta do “Camone Bar”, no Bairro Alto. “Dá má imagem aos escuteiros”, admite o suíço, num inglês que escorre alemão. É líder de equipa e quer dar o exemplo, mas a cerveja na mão também lhe compõe o uniforme. “O mais importante é ser coerente”, acaba por dizer, já com menos pruridos, embalado pelos cânticos patriótico-religiosos dos colegas que enchem a rua da Atalaia. “Se somos cristãos na missa, também somos cristãos no bar”.

Não faltam cristãos nos bares do Cais do Sodré e do Bairro Alto na primeira noite oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Em grupos numerosos, nunca menos de algumas dezenas, devidamente identificados com a fita do evento ao peito e, invariavelmente, a bandeira de um país às costas. Vermelho, azul e branco são as cores que pintam a rua que habitualmente é cor de rosa. “Viemos beber uma cerveja, talvez duas”, diz ao Observador Cosmo de Dianous. Veio de Paris com um grupo de amigos, todos na casa dos 20 anos. A noite é um extra na JMJ, admitem. “Talvez tentemos ir a uma discoteca”. Na semana da Jornada, acordam muito cedo e têm o dia repleto de atividades. E têm de ter em conta um revés que não agrada a todos. Todos os peregrinos que ficam alojados em escolas têm de cumprir um recolher obrigatório. À meia noite em ponto, os portões fecham.

