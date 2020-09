Se é para fazer que seja a sério. É um acontecimento, de facto, e logo num momento tão difícil para todos como é este que agora vivemos. Este espectáculo tem dois teatros, dos mais importantes de Lisboa, como co-produtores. Como é que se sente em relação a isto, há condições para fazer algo desta envergadura?

Sempre achei que isto era uma estupidez, um grande esforço hercúleo. Obviamente que foi muito bom os dois teatros, tal como os dois do Porto: o Rivoli e o São João quererem-se juntar ao projeto, e só assim é que estavam reunidas as condições para se poder fazer isto. Apesar disso, estamos longe das condições financeiras ideais para fazer isto, mas mesmo longe, estamos a trabalhar com os mínimos olímpicos e esta pandemia veio piorar tudo. Íamos ensaiar seis meses, o que já em si não era muito tempo e pronto, achava que era possível. E agora acaba por ser um bocado o espectáculo que é possível fazer, tendo em conta que estivemos dois meses e meio em casa, ou seja, não dá para muito mais do que decorar texto, perceber o que vai ser o cenário e os figurinos.

Supor, no fundo.

Pois. É uma grande corrida contra o tempo. Obviamente que desde que os teatros reabriram que estamos no palco e isso ajuda bastante. E pronto, temos realmente os teatros a apoiarem-nos com a logística toda que é necessária para fazer isto. Não ter tido o apoio da DGArtes obrigou-me a fazer muito mais cortes a nível de equipa e de tudo. Estamos a trabalhar no limite, não dá para inventar muito, nem fazer grandes cenografias. O principal para mim são sempre as pessoas, garantir um ordenado digno para cada um. Neste momento estamos a lidar com este problema da máscara, quando é que a vamos poder tirar, quando é que vamos ter esse conforto. Estamos em contacto com os teatros para perceber a questão das testagens e do que se vai fazer.

Para conseguirem ensaiar de forma mais livre e completa.

Pois, porque é complicado, há beijos, há toque, há falar perto. Há vontade, mas não há conforto para isso, é um grande risco, basta um de nós no final desta semana dar positivo e já não há estreia para ninguém. Isso condiciona-nos. Foi estranho este mês e meio de ensaios.

Esta ideia de trabalhar com os textos de forma praticamente integral e de, neste caso, até se fazer uma maratona que dura das 19h às 06h, lembra-me a Oresteia, que fez no CCB e que também era bastante grande. Tem algum afeto particular por estes formatos?

Não sei. Se calhar é uma coisa que tenho, sei lá, sempre me habituei a ver peças grandes, estreei-me na Cornucópia, o meu pai era músico no São Carlos e, portanto, vi sempre muitas óperas. Sim, agrada-me a ideia de prolongamento, de entrar numa sala e deixar instalar-se uma suspensão, o tempo de uma sala de teatro é diferente do tempo da vida. Quando surgiu a questão de se fazer durante a noite e o facto de o terceiro ato das Três Irmãs decorrer às duas da manhã, durante o incêndio, há coisas nestas peças muito noturnas, num tempo em que as crises se agudizam, achei que fazia todo o sentido trazer o público para o teatro à noite. O que será esta latência de ficarmos à noite todos juntos.

O que será quando o público sair.

Exato. Já saímos de dia. É sempre a promessa de alguma coisa nova que pode acontecer.

E isso num momento do mundo em que cada vez mais as pessoas querem consumir produtos de digestão rápida e que não lhes tomem muito tempo.

Sem dúvida e isso agrada-me bastante. Ou seja: não vamos facilitar. Acho que os meus espectáculos têm sempre um ritmo rápido e aqui não temos tanta preocupação com isso, é mais uma questão de estar e qual o tempo do estar e não o tempo ou o ritmo da peça. Não haver problemas com a cena estar a cair.