Impressionou-me a forma incisiva como se pronuncia, muitas vezes sobre temas polémicos e muito diversos, desde os direitos das mulheres à morte de Maradona.

Assumo que de alguma forma poderei ser polémica. E estou muito disposta a conversar sobre aqueles assuntos. Tenho todo o apreço sobre opiniões diferentes das minhas porque me fazem pensar. Vivo a ideia de que as pessoas são mutáveis e o problema das redes sociais é que congelam opiniões.

Os jornais e as revistas já eram assim.

É verdade. Acho é que as redes sociais são um espaço de debate. Os jornais são um espaço de exposição. Hoje com as caixas de comentários está um bocado a mudar. Nas minhas redes há mais um contacto direto com as pessoas.

Mas parece-me que gosta dessa troca de opiniões, de estimular o debate. Ninguém a obriga a estar ali.

Gosto, mas também me dá dores de barriga. Vivo uma relação de amor-ódio com as redes.

Num post seu sobre o Maradona, alguém comentava que gostava muito de si mas que de vez em quando era muito irritante…

Um professor meu!

[“Dolores”:]

E a sua resposta era qualquer coisa como, “dizem-me isso com regularidade. Eu prefiro irritar mas questionar.” Não tem medo de se tornar num grilo-falante?

Sou um grilo-falante! Sou muito chata.

Está confortável com isso?

Começo a estar confortável. Então nas questões feministas, prefiro ser uma chata. E sou. Sou tão chata, sou mesmo muito chata. Sou essa pessoa.

Usando as suas palavras, porque é que é “chata”?

Tenho um escorrega entre o cérebro e a boca. Sou impulsiva. Às vezes arrependo-me. Nesse caso do Maradona, tenho mixed feelings sobre o que escrevi [Entre outras coisas, “vim só aqui lembrar a todas as pessoas e páginas de esquerda que fazem posts sobre ele, que há um vídeo muito recente do vosso ídolo a bater na namorada”]. Não tenho nada contra quem adora futebol e tenha o Maradona como referência. A crítica dirigia-se às pessoas de esquerda que lhe chamavam “camarada”. E não é só o bater na mulher; é a quantidade de filhos que não reconheceu, a quantidade de mulheres que utilizou como objeto… Não é essa a minha revolução.