E, apesar disso, a ideia de cânone surge com muito mais vigor na chamada Modernidade do que nos tempos Antigos. É certo que há a querela sobre os Antigos e Modernos, que é de alguma maneira uma querela sobre o cânone; porém, a tentativa de encontrar o cânone é muito mais recente do que se podia esperar. Aquilo que, nos tempos antigos, mais se aproxima do cânone são as obras enciclopédicas. O Cancioneiro de Resende, por exemplo, está livre do esforço de hierarquização; mesmo o conjunto das Anedoctas Portuguesas, o conjunto de histórias sobre a sociedade quinhentista encontrado há pouco menos de meio século na Biblioteca do Congresso, procura os ditos mais espirituosos, os acontecimentos mais bizarros e tudo aquilo que pode ser digno de registo, não pelos autores, mas pela substância daquilo que é dito ou escrito.

Erasmo, por exemplo, dedicou grande parte da sua vida (e aliás, foi sobretudo isso que lhe deu reconhecimento) à recolha de aforismos e ensinamentos Antigos que denotam uma vontade de encontrar uma sabedoria a que poderíamos chamar canónica, mas que é minada pela ideia enciclopédica. Enquanto o cânone é exclusivo, a relação do mundo Antigo com a tradição literária parece menos selecta. A autoria, preocupação essencialmente moderna, é um elemento quase marginal destas recolhas a que podemos chamar antepassadas dos cânones.

Mesmo quando, no século XVIII, se começa a sistematizar o esforço pelo reconhecimento dos autores (que culminará no culto oitocentista e romântico do génio), ainda não nos parece tão presente a ideia de cânone. A Biblioteca Lusitana, de Barbosa Machado, embora dedicada aos autores é essencialmente enciclopédica; e mesmo o Dicionário Bibliográfico de Inocêncio, posterior, tem alguns juízos sobre a qualidade dos autores, mas não deixa de abarcar todos os que pode.