Traição, gritos e ataques: PS e França Insubmissa em rota de colisão. Fim da coligação de esquerda?

“Quanto mais Jean-Luc Mélenchon grita, menos o ouvimos.” As palavras são do secretário-geral do Partido Socialista (PS) francês, Olivier Faure, e demonstram o descontentamento e o desentendimento entre os principais rostos da Nova Frente Popular (NFP), a coligação de esquerda formada para as eleições legislativas de julho que junta a França Insubmissa (LFI, sigla em francês) de Mélenchon, o PS, os ecologistas e os comunistas.

Os ainda aliados parecem estar a virar costas uns aos outros. Após a queda do governo de Michel Barnier — para a qual toda a NFP contribuiu, votando a favor da moção de censura —, os socialistas abriram a porta a viabilizar um novo executivo, com o apoio do Ensemble (o bloco centrista liderado por Emmanuel Macron) e d’Os Republicanos (de centro-direita), esperando que os comunistas e os ecologistas também os apoiem. Exigem em troca que o novo primeiro-ministro venha do campo da esquerda.

Ora, esta possibilidade caiu particularmente mal entre os dirigentes da França Insubmissa, que preferem continuar a fazer pressão para que Emmanuel Macron se demita. Aliás, o partido de Jean-Luc Mélenchon recusou aceitar o convite do Presidente francês para uma reunião no Eliseu, esta semana, para discutir o futuro político do país.

“O PS, os comunistas e os ecologistas em coligação para negociar com a direita: regresso ao passado. Tristeza”, escreveu Jean-Luc Mélenchon no X (antigo Twitter), onde atirou igualmente contra o Presidente francês. “O problema é Macron. Não o devemos ajudar a ganhar tempo a esconder o seu golpe contra o resultado das eleições legislativas. Não há acordo para uma coligação. Que [Macron] regresse à razão e vá para casa!”, atirou o fundador da França Insubmissa, aludindo ao facto de a NFP ter vencido as eleições e ter ficado à frente quer da coligação centrista, quer da União Nacional (UN).

Cinq jours et deux rencontres à l’Élysée pour comprendre que le problème c'est Macron ! Maintenant c'est clair ? Il ne faut plus l'aider à gagner du temps et masquer son coup de force contre le résultat des législatives. Pas d'accord de coalition ! Pas de "non censure". Revenez… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 10, 2024

Com olhos postos numa corrida presidencial antecipada, a França Insubmissa já deixou claro que não vai aceitar um novo governo de Emmanuel Macron, mesmo que haja um primeiro-ministro de esquerda. Porém, em nome da “estabilidade”, os socialistas estão dispostos a dar a mão ao chefe de Estado francês. “Hoje o que precisamos são de pessoas que estejam prontas a trabalhar em conjunto, a fazer avançar França”, defendeu o secretário-geral dos socialistas franceses. As duas vontades parecem ser irreconciliáveis — e podem levar ao fim da coligação de esquerda.

Socialistas estão dispostos a negociar com Macron, mas fazem exigências e irritam Mélenchon

Depois da queda do governo de Michel Barnier, a que se opuseram desde a sua eleição, os socialistas franceses não ignoraram o apelo de Emmanuel Macron — que também passou pelo PS no início da sua carreira política — a um governo de união nacional. Com 66 deputados na Assembleia Nacional, contra 71 da França Insubmissa, os socialistas são fulcrais para desbloquear o impasse que leve a aprovação do Orçamento para 2025 e à formação de um novo governo.

Na sexta-feira passada, dois dias após a moção de censura ao governo de Michel Barnier ter sido aprovada com os votos a favor da UN e de todos os partidos da Nova Frente Popular, Emmanuel Macron convocou alguns líderes partidários, entre o quais o secretário-geral do PS e o líder parlamentar d’Os Republicanos, Laurent Wauquiez, para discutir a formação de um novo governo.

Desde logo, os dois partidos, essenciais na aritmética parlamentar para a escolha de um novo primeiro-ministro, impuseram as suas linhas vermelhas. O PS francês não quer um primeiro-ministro de direita e exigiu que também participassem nas negociações outros dois aliados da Nova Frente Popular, como a secretária-geral dos Ecologistas, Marine Tondelier, ou ainda o secretário nacional do Partido Comunista Francês (PCF), Fabien Roussel. O objetivo era formar um “pacto republicano e social” que juntasse várias forças políticas — e que excluísse, desde logo, a União Nacional de Marine Le Pen.

Os Republicanos, a que o primeiro-ministro Michel Barnier pertencia, deixou bem claro a Emmanuel Macron que não toleraria um governo que implementasse na íntegra o programa da Nova Frente Popular ou cujo executivo incluísse membros da França Insubmissa. Segundo a BFMTV, o Presidente francês também não queria contar com nenhum rosto da força política fundada por Jean-Luc Mélenchon nas negociações, uma vez que considera o partido uma fonte de instabilidade.

Esta terça-feira, Emmanuel Macron voltou a reunir-se com os líderes dos partidos e desta vez já convidou os ecologistas e os comunistas, para agrado do PS. O chefe de Estado francês adotou uma “lógica de compromisso” durante os encontros para formar um “governo de interesse geral”. Contudo, o Presidente de França desta vez não convidou nem a França Insubmissa, nem a União Nacional, por estarem “unidas numa frente anti-republicana”.