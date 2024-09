Transmitir segurança, formar professores e trabalhar os afetos. Como se "cura" o trauma dos alunos da Azambuja?

Agressor deve mudar de escola para própria segurança

Segundo o especialista, o ataque levado a cabo por este aluno de 12 anos é um “evento de grande disrupção que afeta a intimidade psicoterapêutica”, pelo que certamente “há algo muito forte a acontecer com este jovem”, assegura João Veloso. O autor do ataque adotou um mecanismo que usa “para reagir perante determinada coisa” e “é preciso alterá-lo”, de forma que passe a pedir ajuda se tiver medo, acrescenta.

Para o psicólogo, a hipótese de o jovem regressar à mesma escola deve ficar logo fora da mesa: a ideia de, no sítio onde está o agressor, estarem também os agredidos, “tem potencial de ativar um desconforto maior”, porque “os agredidos têm o direto de imaginar que [o ataque] pode ser repetido”.

Questionado sobre qual o procedimento no agrupamento de Escolas de Canelas, o diretor Artur Vieira diz que “geralmente”, num caso destes a instituição encaminha para outra escola. E explica: “Não porque poderá continuar a agredir, mas porque, por retaliação dos outros colegas, poderá passar a ser agredido. Um dos dois tem de ir, o agressor ou o agredido.”

Esta quarta-feira, o Ministério da Educação deu indicações à direção desta escola da Azambuja de que o aluno deveria ser mudado de estabelecimento de ensino. No mesmo email enviado pela direção aos docentes, lê-se que, “por orientação do Ministério da Educação, será promovida a transferência de escola“. João Veloso, porém, considera que isto só irá resultar se for “preservado o anonimato” do aluno. “É preciso esta sensibilidade e garantir também que tem sempre acompanhamento”, defende.

Abrir portas e ouvir os pais de todos os alunos

Para João Veloso, é também necessário que toda a comunidade escolar esteja informada, sendo transmitida segurança aos encarregados de educação dos alunos: “São pessoas distantes [do agressor], mas ao mesmo tempo perto, porque estão na mesma escola. Não conhecem o jovem, mas identificam-se com o que aconteceu.”

Uma vez mais, é preciso assegurar que os professores têm formação para aprender a conversar sobre estes temas, aproveitando para educar para os afetos e trabalhando a agressividade e as emoções com a comunidade escolar. E até, “eventualmente, fazer um esclarecimento com os pais, seja por comunicado ou presencialmente. Irem à escola e falarem com os responsáveis, para as famílias se sentirem seguras”, sugere o psicólogo.

Para a CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais), uma forma de prevenir acontecimentos como o desta terça-feira é “criar gabinetes de apoio à comunidade educativa“, diz a presidente Mariana Carvalho, que coloca a tónica na “prevenção” e na necessidade de ir “melhorando os valores” de todos. Além disso, “os professores, no dia a dia, podem, além da matéria, dar lugar às questões emocionais”, acrescenta.

A pedopsiquitra Salomé Ratinho concorda, acrescentando que “as competências socio-emocionais e de consciência emocional estão muito comprometidas“. “As crianças acabam por estar no cuidador ‘internet’, que substitui a relação familiar e a relação com os pares. Chegam ao primeiro ciclo e estão sentadas nos telemóveis”, diz.

E, indo mais além na caracterização da sociedade atual, alerta que “as famílias estão cada vez mais isoladas, com menos presença da família alargada”, havendo também um “contacto demasiado precoce com as tecnologias — internet, telemóveis, tablets e smartvs —, num acesso que é feito sem supervisão e sem controlo parental”.