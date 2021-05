O Bloco que se reunirá (parcialmente, por causa da pandemia) este fim de semana em Matosinhos, para a XII convenção, será necessariamente um Bloco diferente. Num conclave que servirá para posicionar o partido neste ciclo político, as cúpulas bloquistas quererão falar da relação com o PS e capitalizar com o voto contra no último Orçamento, mas também acertar a estratégia sobre a ascensão da direita do Chega; analisar as eleições que ficaram para trás — incluindo o desaire presidencial — e os objetivos para as que hão de vir; navegar por entre os casos polémicos que têm embaraçado o partido; e enfrentar uma oposição interna que quer ser ouvida.

Tudo isto enquanto outras sombras pairam sobre o pavilhão de Matosinhos: mesmo que não esteja visivelmente presente nos discursos do fim de semana, a futura sucessão na liderança do PS é um dos assuntos que ocupam a cabeça dos bloquistas.

O fim da geringonça e o “divórcio” do PS

A expressão é de António Costa, que há umas semanas comparava a relação com o Bloco de Esquerda à dos casais que se divorciam, mas que até podem voltar a juntar-se. Nesta convenção, os bloquistas terão, pela primeira vez desde o tal “divórcio”, a oportunidade de se deitarem no divã e analisarem o “relacionamento com o Governo”, que, “nas suas diversas vertentes, será o prato principal da convenção”, afirma um dirigente.

Acontece que para o Bloco o que aconteceu não foi exatamente um divórcio: os bloquistas esperam ter reunido argumentos com o voto contra o último Orçamento para agora surgirem mais fortes na mesa das negociações, onde já confirmaram que se sentarão. Se num primeiro momento admitiam que a decisão de romper com o PS, por acreditarem que as respostas à crise gerada pela pandemia eram insuficientes, representava um risco eleitoral grande, neste momento a direção está confiante em que a escolha foi a mais acertada.