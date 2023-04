Crê-se que a atividade baleeira de São Miguel começou em meados do século XIX, no sítio chamado Calhau Miúdo, na vila de Capelas. Foi lá que foi montado o primeiro Traylor da ilha, local onde era extraído o óleo das baleias, essencial à indústria e à vida doméstica. Enquanto os homens iam arrear a baleia, as mulheres ficavam em terra, junto às 18 pias, lavando a roupa dos seus. Este local, onde funcionavam as fábricas da Companhia Velha e da Companhia Nova, é agora um dos dez trilhos da Rota da Baleação do arquipélago, o único de São Miguel.

A partir deste ano, o trilho ganhou um novo motivo de interesse: uma instalação sonora composta em parceria pelos Sensible Soccers e pela violinista norueguesa Inger Hannisdal, que este sábado nos prenderam com um concerto no Cine-Teatro Açor, a casa do povo de Capelas, onde é “proibido fumar, comer e conservar o chapéu na cabeça” a quem “entrar com respeito”, lê-se em recados espalhados pelo espaço.

O aviso é de outros tempos. Hoje, deus algum castiga aqueles que não tiram o chapéu, nem aos que iam ao Cine-Teatro ver concertos de heavy metal, como acontecia há dez anos, provam os cartazes desbotados dos Moonspell e de outras bandas do submundo metaleiro. A última vida desta casa, que ainda conserva quadros de Elizabeth Taylor e Greer Garson ao balcão, a cabine de projeção ao cimo, um jogo de setas encostado para canto, foi enquanto bar. Agora está a ser reabilitada, aos poucos, para funcionar como casa das artes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.