Em resposta às perguntas do Observador, o Centro Hospitalar de São João explicou que a consulta do sono tem tido “uma enorme procura” nos hospitais — e em particular no São João cujo centro tem uma qualidade “internacionalmente reconhecida” — , por causa do “desenvolvimento científico” que se tem verificado nesta área. Por isto, e tendo em conta a “limitação da capacidade de resposta”, “existiu no passado e para casos considerados não-prioritários, um atraso da resposta”.

“Felizmente, a partir do segundo semestre deste ano, foi possível aumentar de forma robusta a capacidade de consultas e exames de diagnóstico específicos necessários para a sua prossecução, e o ritmo das consultas atual tem permitido recuperar o atraso que existia, sendo previsível que durante o primeiro trimestre de 2020 deixem de existir doentes a aguardar consulta há mais de 365 dias“, esclareceu ainda o centro hospitalar ao Observador, acrescentando que a criação de um centro de responsabilidade integrado — que está a ser concretizada — irá aumentar a oferta clínica, permitindo assim uma melhor resposta.

Mas estes não são os únicos casos de pedidos de consulta no Hospital São João com muitos meses de espera para marcação. O Observador teve conhecimento de um pedido de consulta, para o serviço de Ginecologia, feito no início de fevereiro, cuja triagem ocorreu poucos dias depois, mas a consulta só foi marcada em dezembro de 2019 para janeiro de 2020, ou seja, 10 meses depois de lhe ter sido atribuída uma prioridade. E houve ainda outro pedido para Oftalmologia, que foi triado em inícios de abril de 2019, cerca de uma semana depois do se ter feito o pedido, e ainda aguarda a marcação da consulta, ou seja, está há cerca de oito meses à espera de uma data para a consulta.

Relativamente a estes casos, o Centro Hospitalar Universitário de São João disse que terá de analisar estas situações, uma vez que não tem conhecimento de “qualquer caso como o especificado”. No entanto, sublinhou que “existem situações em que após a triagem médica, é identificada a necessidade de informação clínica adicional ou outros exames complementares de diagnóstico, nos termos legais e de acordo com os protocolos existentes entre os cuidados de saúde primários e hospitalares, na defesa do superior interesse do doente” e nesses casos, depois da triagem, o processo regressa às mãos do médico de família e aguarda-se o envio de mais informações.