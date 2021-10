A gestão com pinças estendia-se ao conjunto de preparativos do monumental evento, “executados sob um estado de excitação muito próximo do histerismo”, lia-se a a 17 de outubro de 1971 nas páginas do Diário de Lisboa, que então resumia os “sombrios bastidores dos festejos do século”. Os mesmos que na esfera da diplomacia tanto atraíram centenas ao Irão como justificaram baixas de peso. Isabel II terá declinado o convite porque não só o xá era “um rei de segunda geração” como casara três vezes. Em seu lugar, a monarca britânica enviou o marido, o príncipe Filipe, e a filha, a princesa Ana. Gustav Heinenmann, presidente da República Federal Alemã, justificou a ausência com doença. Juliana da Holanda não se terá deixado seduzir pela “geração de novos ricos” dos Pahlavi. Nixon fez-se representar pelo vice presidente Spiro Agnew. Quanto ao presidente francês, cancelara a presença em cima da hora e enviara em seu lugar o primeiro ministro Jacques Chaban-Delmas. “Toda a gente suspeitava que a única razão pela qual Pompidou não vinha a Persépolis era porque não se iria sentar ao lado da imperatriz Farah Diba. O lugar já estava reservado para Haile Selassie”, atira Franzetti.

Mil e uma noites, uma costureira portuguesa e (outras) crises energéticas

A lembrança do imbróglio diplomático é de Dante Franzetti, um dos inúmeros empregados que asseguraram o sucesso daquela que passou à história como a “a mãe de todas as festas”, a maior e mais cara do planeta, para um excentricidade em solo iraniano ao longo de três dias de celebrações. Franzetti recorda como o imperador do Egito, então com 79 anos, era segundo o protocolo o convidado mais eminente — de resto, por aqui cruzaram-se os líderes de duas das três mais antigas monarquias sobreviventes, o xá e o imperador, com o imperador Hirohito do Japão representado pelo seu irmão mais novo, o príncipe Mikasa. Um década mais tarde, as duas primeiras estariam extintas.