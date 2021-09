O sonho é antigo. Na Universidade de Évora, na de Aveiro e na de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) não se esconde a ambição de ter, um dia, uma faculdade de Medicina. Receber alunos em 2023, como é desejado pelo ministro do Ensino Superior, será mais difícil. Desde logo porque não depende da vontade de Manuel Heitor, nem da dos reitores: é preciso luz verde da A3ES, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, e passar por um processo de avaliação que dura no mínimo um ano. E, até à data, nenhuma das três universidades públicas entregou um pedido de acreditação, apurou o Observador, nem nenhum dos reitores se compromete com datas.

Oficialmente, o presidente da A3ES prefere não confirmar que cursos tem em mãos para avaliar e quais, com ‘ok’ do organismo, poderiam começar a funcionar no ano letivo de 2022/23. João Guerreiro considera prematuro fazer um levantamento nesta altura, uma vez que o período de candidatura de novos ciclos de estudos decorre até 15 de outubro, podendo vir a surgir formações que ainda não lhe foram entregues. No caso das licenciaturas, explica ao Observador, a agência tenta tomar a decisão sobre a acreditação até maio do ano seguinte, de forma a que essa nova oferta possa ser incluída no concurso nacional de acesso ao ensino superior.

“Não estou numa corrida nem vou fazer nada a contra relógio”, diz a reitora da Universidade de Évora quando questionada sobre a possibilidade de ter uma Faculdade de Medicina a funcionar em 2023 o que implicaria entregar, o mais tarde, a candidatura no espaço de um ano. “Vamos dar um passo de cada vez e decidir abrir quando as condições estiverem reunidas e se abrir uma Faculdade de Medicina for, de facto, um objetivo”, diz Ana Costa Freitas, lembrando que, para isso, precisa de ter financiamento, o centro académico clínico a funcionar e recursos humanos e investigação feita na área da saúde.

Por outro lado, também defende que a universidade tem de responder a algumas necessidades da região — oferecendo já formação na área da saúde —, mas não escondendo a ambição de vir a ter uma Faculdade de Medicina, como mostra o trabalho que tem feito nesse sentido. Em março passado, quando apresentou o conceito da nova Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da instituição, a reitora deixou clara a sua ideia: ​é “​o momento de apresentar uma abordagem inovadora à formação na área da Saúde em Portugal com foco no regional”. Para além da nova escola, foi também formalizado (no papel) a criação do Centro Académico Clínico do Alentejo que terá parcerias com a Administração Regional de Saúde do Alentejo, o Hospital do Espírito Santo de Évora e vários centros médicos, para além de incluir os politécnicos de Portalegre e Beja.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na Universidade de Aveiro e na UTAD os reitores preferem o silêncio. Na primeira instituição, a justificação é de que não é o momento certo para falar do assunto, uma vez que se trata apenas de uma intenção. Já o reitor da instituição de Vila Real diz não ser oportuno fazer comentários, depois das declarações de Manuel Heitor sobre o assunto.

Ao que o Observador apurou, o trabalho para avançar com novas faculdades de Medicina está a ser feito nas duas universidades, mas a ritmos diferentes. Na UTAD está praticamente tudo pronto, sendo uma questão de acertar detalhes para se poder avançar com o pedido de acreditação à A3ES. Das três universidades, é a que mais facilmente conseguiria ter uma candidatura pronta em setembro de 2022.