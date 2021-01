FC Porto-Benfica a 15 de janeiro, Sporting-FC Porto a 19 de janeiro, Sporting-Benfica a 31 de janeiro. Em pouco mais de duas semanas, o futebol português terá dois clássicos e um dérbi e o calendário pode tornar-se ainda mais intenso se o Benfica derrotar o Sp. Braga e chegar à final da Taça da Liga, onde encontrará o vencedor da outra meia-final entre leões e dragões. As semanas mais agitadas desde que a temporada começou ficaram reservadas para o primeiro mês do ano e também para um período de confinamento geral – em que todas as atenções estarão viradas para o que fazem Sérgio Conceição, Jorge Jesus e Rúben Amorim.

Os três treinadores vão encontrar-se entre si e, se para os dois primeiros nada mais é do que um reencontro, os dois últimos vão confrontar-se pela primeira vez. Sérgio Conceição e Jorge Jesus já levam 15 jogos disputados, com superioridade para o técnico encarnado, e o atual líder dos dragões já enfrentou Jesus ao serviço do Olhanense, da Académica, do Sp. Braga e do V. Guimarães. Por outro lado, Rúben Amorim nunca se cruzou com o agora treinador do Benfica mas já tem histórias para contar contra Sérgio Conceição: em duas partidas pelo Sp. Braga, disputadas em pouco mais de uma semana em janeiro de 2020, derrotou o FC Porto outras tantas vezes e ainda conquistou a Taça da Liga. Já esta época, no primeiro clássico do Campeonato, Conceição e Amorim não foram além de um empate. E ainda houve a vitória dos dragões na Liga de 2019/20 que carimbou o título.

Mas os três (possivelmente quatro) jogos deste início de 2021 têm ainda outra narrativa paralela. Jorge Jesus reencontra dois treinadores que, outrora e em diferentes cronologias e contextos, foram seus jogadores. Sérgio Conceição no Felgueiras, Rúben Amorim no Belenenses e no Benfica. Os dois, contudo, com narrativas diferentes sobre o mister Jesus: se Conceição se revia na garra e na agressividade, Amorim não esconde que teve “muitos problemas” com o treinador. Mas ambos ressalvam, tal como é notório em cada jogo em que participam, que herdaram de Jorge Jesus um nível de exigência acima da média.