Seis meses depois, em dezembro, o autoproclamado Estado Islâmico voltou a reivindicar um ataque em Moçambique e a divulgar imagens do ataque — desta vez incluindo fotografias de cadáveres das vítimas e de um refém capturado durante o atentado.

#Mozambique photos #EI de l’attaque de #Malali, premières images explicites du groupe dans le pays // d’autres photos de cadavres et d’un otage on été aussi diffusées pic.twitter.com/DMzXGBKRRw — Wassim Nasr (@SimNasr) December 8, 2019

As imagens divulgadas pelos canais do Daesh têm sido, até agora, a única maneira de ter uma perspetiva sobre quem são e que motivações têm os integrantes do grupo radical que tem espalhado o terror no norte de Moçambique. “Nenhum investigador conseguiu ter acesso a este grupo”, sublinha Régio Conrado. “Alguns conseguiram na Nigéria, com o Boko Haram, ou no Mali. Mas é profundamente complicado falar de números. O que podemos dizer é que, entre os especialistas, se começa a ter a estimativa de que estão acima dos 3 mil membros. Desde 2017, do ponto de vista militar, a sua capacidade de fogo melhorou”, explica o investigador.

“Sobre o número de mortos, é muito difícil precisar, porque o governo moçambicano não consegue ter precisão. É verdade que é possível ter uma estimativa de que, desde 2017, foram mortas aproximadamente 500 pessoas. Mas é uma estimativa”, detalha Régio Conrado, sublinhando que os contactos que tem estabelecido com informadores nas várias regiões do norte de Moçambique apontam para que o número seja ainda superior.

O bispo católico de Pemba (a capital da província de Cabo Delgado) aponta para a mesma estimativa. De acordo com D. Luiz Fernando Lisboa, os cristãos são uma das comunidades mais perseguidas pelos extremistas. “Estou a tentar cumprir o meu papel, tenho procurado dar apoio aos missionários que estão lá, na linha da frente, que estão nesses distritos onde há ataques, e eles têm sido missionários e missionárias muito corajosos porque muitas vezes são aquele oásis que o povo precisa”, afirmou recentemente o bispo, numa passagem por Portugal, a convite da fundação católica Ajuda à Igreja que Sofre.

“As aldeias estão a ficar vazias, as pessoas não estão a plantar, então isso significa que haverá fome, e nós temos milhares de deslocados internos”, alertou o bispo, remetendo para os números recentemente estimados pelas Nações Unidas: pelo menos 60 mil pessoas já terão ficado desalojadas ou tido necessidade de fugir das suas aldeias no norte de Moçambique por causa dos ataques.

Do lado dos atacantes, sublinha Régio Conrado, a cada dia o número de militantes cresce — e o mesmo acontece com o armamento que têm à sua disposição. Ao mesmo tempo, o grupo já consegue ter o controlo de algumas regiões do norte do país. “Há uma criação de espaços vazios onde eles exercem uma espécie de autoridade. O terror é uma estratégia para que as populações integrem o grupo. Criam espaços de governação autónoma em relação ao próprio Estado”, afirma o investigador. “Há zonas da província de Cabo Delgado que não estão sob o controlo total do Estado.”