Diagnosticando uma “crise no islamismo por todo o mundo”, Macron prometeu a vigilância apertada do Estado sobre associações culturais, mesquitas e o financiamento desses grupos. O discurso foi rapidamente criticado, apontado como o fim do compromisso do poder público com a laicidade e uma porta aberta para a repressão do islamismo em França – de certa forma, uma cedência às pretensões da extrema-direita, motivada pelo interesse eleitoral.

Certo é que o discurso incendiou os ânimos franceses e, enquanto as redes discutiam, aconteceu o homicídio de Samuel Paty, um professor degolado por um jovem muçulmano de ascendência chechena. Na origem do ataque esteve também a exibição de um cartoon de Maomé numa aula de educação cívica sobre a liberdade de expressão. O ato do professor foi interpretado como uma provocação pela comunidade islâmica local, que desencadeou uma campanha de protestos nas redes sociais. No contexto mais amplo do debate nacional entretanto reiniciado, o caso teve um enorme impacto simbólico, sendo interpretado pelo presidente Macron, em mais um discurso, como um ataque direto à república e aos valores franceses.

A morte do professor Paty levou a discussão para um nível há muito não atingido, envolvendo vários grupos de relevância social, políticos e cidadãos numa análise aos fundamentos da França contemporânea, dos seus valores e limites. Por outro lado, enquanto esse debate prossegue, o descontentamento islâmico perante as medidas restritivas e o discurso adversarial cresce e manifesta-se de forma cada vez mais agressiva, com apelos internos e externos a boicotes económicos, atos de combate e revolta contra o Estado francês. Esta semana, um ataque à Basílica de Nice conduzido por um jovem tunisino provocou mais três mortes. No limite, se a interpretação de Emmanuel Macron se provar correta, a “contrassociedade” pode estar a ser empurrada para uma guerra civil.

O repto da Turquia e o início de um conflito internacional — cultural e religioso

A evolução dos termos no debate francês fez com que o assunto rapidamente se globalizasse. Com o presidente Macron a enquadrar as divisões no âmbito de uma grande questão civilizacional – a república atacada pela “contrassociedade” – o mundo islâmico não demorou a aceitar o repto. Na linha da frente surgiu o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, velho adversário do presidente francês e grande defensor de uma união entre o islão e o poder do Estado, acusando Macron de perseguição ao islamismo antes de apoiar com veemência um boicote do povo turco aos produtos franceses e aconselhar o seu homólogo a procurar “tratamento mental”.

O boicote económico, que conseguiu grande popularidade nas redes sociais, foi já apoiado também pelo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan. A postura de Macron, aliás, justificou protestos em vários países, do Paquistão à Turquia, mas também no Reino Unido, em Londres, onde vive uma grande comunidade islâmica, ou no Bangladesh. No Irão, um jornal aproveitou a temática dos cartoons para publicar uma representação do presidente Macron como “diabo de Paris”. Para muitos no lado oposto da discussão, trata-se de mais uma expressão de arrogância europeia e do velho espírito do colonialismo, desta vez com a vontade de ensinar aos muçulmanos a forma correta de praticar a sua religião, tentando proibir tudo aquilo que pareça excessivo ao olhar europeu.