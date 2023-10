São três as unidades de internamento de psiquiatria prontas há meses, em hospitais de regiões onde a resposta nesta área escasseia. Contudo, estas unidades, financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ainda não abriram portas devido aos atrasos na contratação de profissionais. Enquanto o impasse não é resolvido, os doentes continuam a ter de ficar internados a muitas dezenas de quilómetros de casa, em hospitais psiquiátricos, contra as “boas práticas” clínicas.

Em causa estão a unidade de internamento psiquiátrico de adolescentes do Hospital Pulido Valente (em Lisboa), a unidade de internamento de Psiquiatria do Hospital de Peniche (que pertence ao Centro Hospitalar do Oeste) e uma outra unidade de internamento para adultos, no Hospital de Santo Tirso (que integra o Centro Hospitalar do Médio Ave).

