Ter os centros de saúde a funcionar ao fim de semana ou aumentar o número de consultas no domicílio são duas das medidas que o Tribunal de Contas não vê ser possível implementar de forma sistemática num curto prazo. O mesmo considera para as soluções que implicam a alteração da filosofia de funcionamento do SNS, como ter as consultas externas hospitalares ou os exames complementares de diagnóstico a serem realizados nos cuidados de saúde primários em vez de continuarem a realizar-se em contexto hospitalar.

Outras duas medidas do despacho da ministra da Saúde preveem que as consultas e outros cuidados de saúde sejam feitos com hora marcada ou que os doentes não urgentes sejam encaminhados para os cuidados de saúde primários e não para os hospitais. Ora, como refere o relatório, este tipo de medidas “já estava disponível para a generalidade dos prestadores de cuidados de saúde do SNS” e, como tal, a sua implementação agora pode encontrar as mesmas dificuldades que terão condicionado a sua implementação no passado.

Marta Temido, exercendo o direito de resposta ao relatório elaborado, explicou que “o Ministério da Saúde deu orientações concretas aos estabelecimentos públicos de saúde para que a [retoma da atividade assistencial programada] ocorresse, desde logo, com recurso a mecanismos já existentes” — os tais referidos no despacho — e destaca o “significativo aumento dos meios de atendimento não presenciais”.

Atendimento remoto não é solução para todos os problemas

Apesar de todo o esforço no atendimento não presencial, é difícil pensar que isso possa resolver as dificuldades em contexto hospitalar, onde são feitas consultas de especialidade e se recorre a meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Os números falam por si: o número de consultas em telemedicina aumentou ligeiramente em relação a anos anteriores, mas nunca ultrapassou as 4.000 consultas diárias, mesmo durante o pico da pandemia. Até porque, as primeiras consultas, aquelas que tiveram uma quebra maior, “envolvem um processo mais complexo de diagnóstico e, eventualmente, serão menos substituíveis por contactos não presenciais”.

Entre março e maio de 2020, foram realizadas menos 882.333 consultas médicas externas em unidades hospitalares do SNS (de doentes não internados) — menos 28% do que em igual período no ano anterior —, grande parte das quais (364.535) eram primeiras consultas. A redução destas primeiras consultas podem resultar de dois fatores, lembram os autores: primeiro, a própria redução da atividade nos hospitais, depois, a redução da atividade nos cuidados de saúde primários que são quem normalmente encaminha os doentes para a consulta externa.

Nos cuidados de saúde primários houve mais consultas médicas adiadas ou canceladas (1.156.689 consultas) do que nas consultas externas dos hospitais, mas representou uma quebra menor em relação ao ano anterior (menos 15% que entre março e maio de 2019). Analisando os dados em pormenor verifica-se, no entanto, que a atividade presencial reduziu quase 60% (de 5,3 milhões de consultas, em 2019, para 2,3 milhões), mas que isso foi compensado, ainda que parcialmente, pelas consultas não presenciais (4,2 milhões de consultas, em 2020, contra 2,3 milhões, em 2019). As consultas remotas aumentaram 83% e “passaram a representar, em 2020, 65% do total das consultas médicas realizadas entre março e maio”.

Mas nem toda a atividade nos centros de saúde pode ser assegurada pelos contactos remotos e a quebra na administração de vacinas é um bom exemplo disso: menos 77.330 vacinas dadas, que representa uma quebra de 13% naqueles três meses. Ainda assim, a redução de 36% dos contactos presenciais em enfermagem conseguiram ser parcialmente compensados por um aumento de 73% nos contactos não presenciais. Mas ao contrário das consultas médicas, só 15,6% das consultas de enfermagem foram realizadas de forma não presencial.

Tribunal de Contas sugere reestruturação do financiamento do SNS

Como podem então os estabelecimentos públicos recuperar a assistência aos utentes, em plena pandemia, com todos os desafios que têm de enfrentar? Os autores do relatório deixam um aviso: “Tal recuperação pode justificar a criação extraordinária de incentivos específicos no sistema de financiamento do SNS, para além do uso que o Ministério confira a todos os mecanismos já existentes e sem prejuízo do seu reforço, como já ocorrido pela majoração dos incentivos à produção adicional no Serviço Nacional de Saúde”.

Estes incentivos, porém, foram criados, garantiu Márcia Roque, presidente do Conselho Diretivo da Administração Central o Sistema de Saúde, exercendo o direito de resposta no âmbito deste relatório. “Importa destacar que atualmente já existem diversos incentivos financeiros para a realização de atividade adicional dentro dos hospitais públicos, nomeadamente a majoração do pagamento das primeiras consultas, das teleconsultas, das consultas descentralizadas, das respostas domiciliárias (…). Para além disso, existe também a possibilidade de pagamento aos profissionais do SNS da atividade adicional que estes realizem nos seus hospitais.”

O Tribunal de Contas conclui, ainda assim, que as medidas determinadas pelo despacho do Ministério da Saúde — apesar de “potencialmente promotoras de uma mais eficaz e eficiente alocação dos recursos no SNS” — não descartam os riscos associados, nomeadamente caso não seja feita uma reestruturação do funcionamento e financiamento do SNS. E isso pode não ser conseguido apenas com incentivos financeiros extraordinários, explicam os autores do relatório.