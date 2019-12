Com base neste registo criminal, os técnicos do Banco de Portugal concluíram que José Domingues Araújo não tinha “reconhecida idoneidade” para exercer a atividade de intermediário de crédito, daí a recusa de autorização que foi dada à sociedade Vila Electrodomésticos gerida por Domingues Araújo. A decisão final foi-lhe comunicada a 9 de janeiro de 2019.

O Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras impõe ao Banco de Portugal que tenha em conta que “a acusação, pronúncia ou condenação em Portugal ou no estrangeiro” por diversos ilícitos criminais, entre os quais “crimes fiscais”. E porquê? Porque o supervisor da banca está obrigado a avaliar de forma preventiva as “garantias que a pessoa em causa oferece” para “uma gestão sã e prudente” de uma instituição de crédito ou financeira, tendo em vista, de modo particular, a segurança dos fundos confiados à instituição”, fazendo um juízo sobre o passado e uma previsão sobre o comportamento futuro, como estipula a lei. Neste contexto, eventuais condenações criminais têm obviamente relevância.

A lei determina ainda que uma condenação com trânsito em julgado não obriga automaticamente à perda da idoneidade, devendo o Banco de Portugal fazer essa avaliação tendo em conta fatores como a relevância do ilícito para a atividade financeira, assim como o carácter reiterado — o que se verificou com Domingues Araújo. Isto é, na análise que o Banco de Portugal faz em todos os processos de atribuição ou revisão de idoneidade a existência de mais do que uma condenação é considerada como muito relevante.

A defesa de Araújo

A sociedade Vila Electrodomésticos enquanto pessoa coletiva, e não José Domingues Araújo, recorreu ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga para impugnar e tentar anular a decisão do Banco de Portugal. Quer junto dos técnicos do supervisor da banca, quer junto da juíza Telma Silva, a quem foi distribuída a sua queixa no tribunal de Braga, o gerente da loja de electrodomésticos alegou que não foram tidas em conta “as circunstâncias que estiveram na origem dos processos crime” pelos quais foi condenado Araújo.

E que circunstâncias eram estas? Desde logo, o facto de os crimes de abuso fiscal e contra a Segurança Social terem sido praticados por Domingos Araújo enquanto sócio-gerente de outra sociedade: a Cidadela Electrónica, Lda.