Trilhos para fazer a pé ou de BTT no Centro de Portugal

Vamos por partes: descubra a história da região pedalando pela Figueira da Foz — onde o Mondego se cruza com o Oceano —, explore os campos de arroz do Baixo Mondego e a tradição de cultivo já mais perto de Coimbra, onde terá a oportunidade de conhecer as vilas de Montemor-o-Velho e Pereira. Prossiga, depois de uma paragem em Coimbra (que merece sempre a nossa atenção), para Penacova e deixe as preocupações de lado enquanto aprecia as montanhas. Por fim, sugerimos que termine o percurso nos concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital. Espera-o grandes aventuras.

Serra da Estrela em todo o seu esplendor

É pela região mais alta de Portugal que prosseguimos, e o leitor estará a perguntar-se porquê, tendo em conta que uma das características mais óbvias deste território é a presença de baixas temperaturas e muita neve, durante o período do inverno. Ora, se no inverno é muito bonito, imagine no verão, quando o clima permite caminhadas com menos roupa e a dificuldade dos trilhos decresce, devido à ausência de neve ao longo das rotas assinaladas. Considerada a região com a paisagem natural mais bonita do país, aqui poderá encontrar florestas que parecem de postal, águas muito cristalinas em lagoas e rios no meio da serra, praias fluviais e piscinas naturais, sem esquecer a qualidade das estruturas que estão devidamente preparadas para recebê-lo.