Entre cultos e rituais escreve-se a história de São Miguel. Durante a quaresma, por exemplo, cantam-se louvores aos Romeiros, grupos de homens que, durante uma semana, percorrem a ilha a pé visitando as igrejas e as ermidas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário. Apanhamo-los bem no centro de Ponta Delgada, de cajado na mão e lenço de romaria às costas, orando em voz alta. Consigo levam um bouquet feito com meias de licra, que é oferecido pelas mulheres. No núcleo do ramo, um punhado de amêndoas de Páscoa, para adoçar a boca.

“Se as meias têm um buraquinho, guarda-se para o bouquet dos Romeiros”, explica Maria, habitante de Rabo de Peixe que, na Casa do Espírito Santo, e fazia leilões entre os presentes. “Cinco euros cada” e lá ia ela entregando bouquets às mesas, onde a refeição seguia rica em chouriço, morcela e em sopa tradicional, um caldo farto de couves, massa, batata e feijão.

