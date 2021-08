Cooking and Nature | Emotional Hotel

Rua Asseguia das Lages 181, Alvados, Porto de Mós. 244 447 000/info@cookinghotel.com. A partir de 159 euros.

O Cooking and Nature Emotional Hotel é conhecido pelos conceitos que lhe dão nome — a cozinha e a natureza — encaixado em plena Serra D’Aire e Candeeiros, com direito a 12 quartos. Mais tarde, ganhou um irmão mais novo, mesmo a 200 metros do primeiro espaço. O The Nest oferece mais oito quartos duplos e dois apartamentos, em espaços marcados por uma decoração minimalista e pelo aconchego da madeira. Quanto aos conceitos, vamos por partes. No Emotional Hotel, o “cooking” faz-se em modo Lição de Cozinha ou em modo Petiscos, e põe os hóspedes a confecionar pratos com produtos regionais e da estação, desenvolvidos pelo Chef Nuno Barros. Já no The Nest by Cooking and Nature, os hóspedes são convidados a conhecer as criações do Chef Kurt Viviers em modo Show Cooking. No que à natureza diz respeito, a unidade hoteleira construiu percursos e trilhos recomendáveis para passeios pedestres — com um serviço de guia— e de bicicletas, ou melhor, e-bikes, que podem ser alugadas no hotel. Para os mais novos há passeios a cavalo ou workshops de olaria.