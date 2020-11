A minha primeira viagem aos EUA foi em finais de 2000. Numa Nova Iorque e Washington D.C. geladas, eu estava a assistir, sem saber, a um grande degelo político, ao fim de uma era. Em Washington era ainda possível a um turista europeu visitar o Congresso ou a Casa Branca. E em Nova Iorque pude ainda ver as Torres Gémeas de pé. Elas seriam derrubadas menos de um ano depois pelos ataques terroristas da Al-Qaeda, e, com elas, a ilusão de omnipotência dos EUA vencedores da Guerra Fria. Seguiram-se duas décadas de guerras no Grande Médio Oriente, supostamente para derrotar o terrorismo jihadista, mas que serviram, sobretudo, para revelar os frustrantes limites do poderio militar dos EUA e para alimentar preocupações dos norte-americanos com a segurança do país, algo que Trump não deixaria de explorar.

Em Washington D.C. ainda pude ver manifestantes que protestavam contra o triunfo do republicano George W. Bush nas eleições presidenciais apesar de ter perdido o voto popular para Al Gore. Sobretudo, lembro-me de este ter apelado aos seus partidários, em nome da tradição de transição pacífica de poder, para aceitarem o resultado e colaborarem com a nova Administração.

Nas duas décadas seguintes – em que, por duas vezes, passei temporadas em Washington D.C. para trabalho académico – fui acompanhando o emergir de uma política norte-americana cada vez mais ideológica, mais extremada, mais polarizada, e onde o compromisso foi ficando cada vez mais difícil. Qual o problema disso? O sistema constitucional norte-americano foi pensado pelos Pais Fundadores, no final do século XVIII, para obrigar ao compromisso. Este é o problema fundamental da política norte-americana hoje: hiperpolarizada e, em grande parte, paralisada. Um problema para os norte-americanos, mas também para os aliados dos EUA que contam com eles para ajudar a dar resposta aos desafios de um mundo em mudança acelerada.

As origens remotas da presidência de Trump

A América gosta de pensar em si como o país do futuro, mas é regida pela mais antiga Constituição em vigor no mundo, que data de 1790. E apesar da tendência para idealizar o passado na memória pública de qualquer comunidade política, sempre houve na história norte-americana grandes oscilações no grau de confronto e de polarização política. Um dado fundamental a ter em conta é que a Constituição de 1790 correspondeu a compromissos muito trabalhosos. Muitos dos aspetos que hoje são criticados foram compromissos deliberados. Como o famoso método de eleição indireta do Presidente pelo Colégio Eleitoral que levou Trump à vitória em 2016, apesar de ter perdido o voto popular.

O grande receio destes constituintes era que a demagogia fosse um caminho para a tirania, que sabiam ser a principal vulnerabilidade das democracias. Um sistema político aberto e eletivo é sempre vulnerável a líderes que coloquem os seus interesses à frente dos interesses nacionais e do respeito pelas leis. Nos EUA, o poder central está, portanto, deliberadamente, muito dividido: entre as duas câmaras no Congresso; entre este e o Presidente; para não falar dos tribunais ou dos poderes dos estados da federação. Isso exige compromissos amplos e cedências mútuas. Mas os constituintes estavam também cientes de que não há sistemas perfeitos. As opções dos indivíduos e os acasos da história têm sempre um papel a desempenhar. A uma senhora que terá perguntado a Benjamim Franklin que regime os constituintes tinham “dado” ao país, este terá respondido: “Uma República, se vocês a souberem preservar”.

Mas não estiveram já os EUA muito divididos no passado, antes de Trump? Claro que sim. Basta lembrar a crescente tensão e divisão e violência em torno da escravatura que dominou a primeira metade do século XIX e culminou numa das mais sangrentas guerras civis da história, entre 1861-65, causando 700 mil mortos. Porém, o grande trauma desta sangrenta Guerra Civil marcou o início de um período muito longo da história norte-americana em que o consenso político foi mais prezado do que nunca.

Depois da derrota dos estados do Sul foi alcançado um grande compromisso entre as elites do Norte e as elites sulistas, em 1877. Neste compromisso, os interesses e os direitos de muitos afro-americanos recém-libertados da escravatura foram tragicamente sacrificados. Isto deve recordar-nos de que se a procura do confronto a todo o custo é péssima, a procura do compromisso a todo o custo também o pode ser. Seja como for, o facto é que, para as elites dos partidos Republicano e Democrático, o grande mal a evitar passou a ser o risco de uma nova Guerra Civil. Por isso, estes partidos gabavam-se abertamente da sua ausência de convicções ideológicas. Eram partidos “catch all” ou de amplo espectro, com ligações muito mais históricas do que ideológicas a determinadas regiões e diferentes grupos dentro do país. Como afirmou o célebre senador Borah, no início do século XX, alguém que defenda o desarmamento, a Sociedade das Nações ou outras políticas esquerdistas, se for escolhido como o candidato republicano, então será republicano. No fundo, os dois grandes partidos que dominam a política nos EUA eram grandes coligações de elites regionais. O sistema tinha muitos problemas, desde logo o elitismo e o clientelismo, mas tinha a vantagem de promover uma cultura de compromisso, no interior dos próprios partidos e, depois, entre diferentes coligações de senadores ou congressistas, que permitiu reformas importantes.