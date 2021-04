“O que começou num fórum online rastejou para fora do ecrã do computador em direção ao lugar do poder. Tudo com a ajuda de uma única letra.” Esta curta afirmação, disponível no trailer do documentário “Q: Into the Storm”, resume o trabalho de anos do seu criador e realizador, Cullen Hoback. QAnon era um termo quase desconhecido para a maioria dos norte-americanos e do mundo até há pouco tempo: mas nos últimos anos da presidência Trump e, em particular, com o foco colocado nos grupos que tentaram invadir o Capitólio norte-americano em janeiro de 2021, Q deixou de ser apenas a 17ª letra do alfabeto para passar a representar um movimento político.

Joseph Uscinski, especialista em Ciência Política da Universidade de Miami e autor do livro “American Conspiracy Theories”, não tem dúvidas de que é isso que o QAnon se trata: de um movimento, composto por teóricos da conspiração, que se distingue por ter criado uma identidade própria. Autor de vários estudos sobre o tema, Uscinski tem-se debruçado mais recentemente sobre o QAnon para concluir que a prevalência do grupo é menos dominante nos EUA do que pode parecer, como demonstra no paper “Who Supports QAnon? A Case Study in Political Extremism”.

Em vésperas do lançamento dos dois últimos episódios de “Q: Into the Storm”, que serão lançados na HBO este domingo a nível mundial, o Observador decidiu telefonar a Uscinski para discutir um pouco o documentário, as características do QAnon comparativamente a outras teorias da conspiração e o impacto que o grupo está a ter na política norte-americana. Do outro lado, encontrou um académico mais empenhado em discutir as características psicológicas dos que acreditam na existência de Q do que nos pormenores da própria teoria da conspiração: “Uma das coisas que devemos fazer é afastarmo-nos das teorias em si. Temos de pensar nas pessoas. Repare, o QAnon atrai as pessoas que atrai por elas serem quem são”, afirma. “Por isso até podíamos livrar-nos do QAnon ou das conspirações dos Reptilianos, mas os crentes continuam a existir e a ver o mundo da mesma forma.”

Destacando conceitos como a identidade partilhada do grupo, Uscinski não tem dúvidas de que o QAnon é diferente das teorias da conspiração “tradicionais”. Mas considera que o seu alcance é muito mais limitado do que se poderia supor pela cobertura dos media: “Quando fazemos sondagens rigorosas sobre isto percebemos que é uma das teorias da conspiração que tem menos aderentes. Em geral, apenas 5% do país acredita no QAnon e isto talvez seja uma estimativa por cima. De qualquer forma, isso é tanto como os que acreditam nos Reptilianos…”, diz, referindo-se a uma das teorias da conspiração mais bizarras que circulam há anos, acusando os líderes mundiais de serem uma espécie de lagartos hiper-desenvolvidos que bebem sangue, mudam de forma e controlam o mundo. Também a crença em ideias fora da caixa, sem provas a sustentá-las, não é nova dentro da política, sublinha Uscinski: da Ameaça Vermelha dos anos 50 às teorias sobre a morte de JFK ou sobre o 11 de Setembro, são vários os congressistas que já apoiaram teorias de conspiração, acrescenta.

O que não significa, é claro, que o QAnon não seja perigoso. Mas o académico recusa dar-lhe todo o crédito pela invasão do Capitólio: “A invasão ao Capitólio foi provocada por Trump e pelos media conservadores”, afirma categoricamente. Sem cobertura política, o misterioso Q não conseguiria mobilizar ninguém, defende.

Estes e outros pontos foram abordados por Uscinski do outro lado do oceano, pelo telefone, em conversa com o Observador. Pode ler toda a conversa na entrevista que se segue, mas, caso tenham curiosidade em saber mais sobre o que pensa este especialista, os fãs do documentário “Q: Into the Storm” não precisam de esperar muito: Joseph Uscinski será um dos entrevistados a aparecer nos últimos episódios exibidos este domingo.

Já viu o documentário todo?

Ainda só foram exibidos os primeiros quatro episódios…

O que acha até agora? É como esperava?

Têm surgido imensos documentários sobre o QAnon este ano. Este parece-me ser o que vai mais a fundo, sobretudo em termos do acesso que tem aos atores principais, principalmente no que diz respeito à questão da internet.

Na sua opinião, o que torna o QAnon diferente de outras teorias da conspiração?

Bem, o Q quase que não é uma teoria da conspiração, no sentido tradicional do termo. O que é preocupante no QAnon é que temos um grupo de pessoas que acreditam na ideia de que estão a receber pistas especiais em fóruns anónimos na internet sobre uma batalha entre Donald Trump e o “Deep State”. E por isso essas pessoas desenvolveram um sentido de comunidade, de pertença e de identidade partilhada, o que o torna diferente de outras teorias da conspiração. Uma pessoa acreditar numa teoria da conspiração não significa que ela sinta alguma simpatia por outros que acreditam no mesmo. Não significa que gostem uns dos outros ou que sintam que têm um destino comum. Mas aqui é isso que se passa.

O que é raro…

Sim. E para além disso,o QAnon basicamente adota todas as teorias da conspiração que andam por aí. E a maioria delas não é nova. É como juntar tudo num único balde e olhar para tudo através de uma lente conspiratória.

Aqui temos as ideias dos rituais satânicos e de uma elite obscura que controla o mundo… É muito semelhante a outras coisas que já circulam há décadas. Lembro-me da teoria dos Reptilianos, por exemplo [que defende que o mundo é controlado por uma elite de pessoas com características semelhantes a lagartos mutantes que bebem sangue]. Isto não é assim tão novo, é reciclagem?

Quando lemos os escritos dos Reptilianos, é muito semelhante. Todo o tipo de coisas são misturadas. Está desenhado para pessoas que já veem o mundo por uma perspetiva conspiratória.

Isso significa que as teorias da conspiração têm a capacidade de se alimentar umas às outras para se perpetuarem?

Não. Uma das coisas que devemos fazer é afastarmo-nos das teorias em si. Temos de pensar nas pessoas. O QAnon atrai as pessoas que atrai por elas serem quem são. O mesmo acontece com os Reptilianos: atrai um certo tipo de pessoa, alguém que já está predisposto a ver o mundo dessa forma. E não atrai mais ninguém para além desse tipo de pessoas. Por isso até podíamos livrar-nos do QAnon ou das conspirações dos Reptilianos, mas os crentes continuam a existir e a ver o mundo da mesma forma. Portanto não tem a ver com as especificidades [de cada teoria], tem a ver com a forma como estas pessoas olham para a realidade.