“Donald Trump está cada vez mais isolado” é, provavelmente, uma das frases mais repetidas do jornalismo sobre o atual Presidente dos EUA desde que venceu as eleições de 2016. Basta uma pesquisa no arquivo do The New York Times para encontrar artigos de várias alturas e diferentes contextos em que a conclusão é mesmo essa: a de que Trump está cada vez mais sozinho.

A 15 de dezembro de 2016, ainda Donald Trump não tinha tomado posse, o Conselho Editorial do The New York Times já dizia que a rejeição do então Presidente eleito, aliada à possibilidade, asseverada pelos serviços de informação, de as eleições terem sido influenciadas pela Rússia, o deixava “isolado”. A 10 de junho de 2018, lia-se que Donald Trump estava “isolado” no plano internacional. A 28 de fevereiro de 2019, o mesmo jornal escreveu que Donald Trump estava “isolado” no que às alterações climáticas dizem respeito. A 2 de junho deste ano, voltava a ler-se que esse isolamento era também sentido além-fronteiras, estando Donald Trump num ponto em que “nunca antes tinha estado tão isolado e sido tão ignorado e até gozado”. A 22 de julho, também de 2020, o The New York Times falava de um “momento de enorme isolamento para o Presidente” depois de ter sugerido que as eleições presidenciais, que viriam a ter lugar a 3 de novembro, podiam e deviam ser adiadas.

O The New York Times está longe de ser o único jornal a usar repetidamente essa fórmula. Desde o The Wall Street Journal ao The Washington Post, trata-se de uma figura frequentemente usada pelos media norte-americanos. E, sim, o Observador também o escreveu várias vezes ao longo dos últimos quatro anos — até antes de o Presidente dos EUA ter tido de se isolar literalmente por estar com Covid-19.

Quais são as próximas datas do processo eleitoral dos EUA? ↓ Mostrar ↑ Esconder 8 de dezembro: os estados dão indicação de voto, consoante o resultado, aos seus membros do Colégio Eleitoral;

14 de dezembro: os membros do Colégio Eleitoral votam;

23 de dezembro: o vice-Presidente recebe os votos;

6 de janeiro de 2021: a Câmara dos Representantes e o Senado contam os votos do Colégio Eleitoral, de modo a autenticá-los;

20 de janeiro de 2021: o próximo Presidente dos EUA toma posse.

Esta segunda-feira, 14 de dezembro, os membros do Colégio Eleitoral votam em cada estado, presumivelmente de acordo com aquilo que ditaram os cidadãos que representam. A confirmar-se o mais provável desfecho, Joe Biden, que já foi dado como vencedor pelos media, será oficialmente o vencedor das eleições de 3 de novembro de 2020 com 306 votos no Colégio Eleitoral, à frente dos 232 de Donald Trump. Essa confirmação pode saber-se já esta segunda-feira por vias oficiosas ou, então, oficialmente apenas a 6 de janeiro de 2021, dia em que o Congresso certifica a votação do Colégio Eleitoral.

Desta forma, Joe Biden está cada dia que passa mais próximo de chegar à Casa Branca — algo que ficará absolutamente confirmado a 20 de janeiro de 2021, dia da sua tomada de posse. Mas, enquanto isso, Donald Trump rejeita por completo a ideia de que perdeu as eleições. É caso para dizer, novamente, que está cada vez mais isolado?

A resposta? Um rotundo nim.

Os responsáveis e as instituições que o deixam isolado

É conhecido o apreço que Donald Trump tem pela lealdade daqueles que o rodeiam — e como a sua expectativa é da que aqueles que ele escolhe para ter à sua volta não o abandonem em momento algum. Mas, neste aspeto, há razões para dizer mesmo que Donald Trump está cada vez mais isolado.

Um dos golpes mais fortes para o Presidente partiu precisamente de uma das pessoas que até aqui lhe tinham sido mais leais: o procurador-geral, Bill Barr. Este jurista conservador chamou a atenção de Donald Trump depois de ter enviado espontaneamente, em junho de 2018, um memorando de 19 páginas onde criticava amplamente a investigação em torno do alegado (e entretanto dado como não-provado) conluio entre a equipa de campanha de Donald Trump e o Kremlin. Pouco mais de meio ano depois, a fevereiro de 2019 — e numa altura em que no fundo acusava o então procurador-geral, Jeff Sessions, de falta de lealdade e comprometimento —, Donald Trump chamou Bill Barr para liderar a justiça norte-americana.

Agora, foi esse mesmo homem que disse à Associated Press, a 1 de dezembro, o contrário de tudo o que Donald Trump tem dito e insistido desde o dia seguinte às eleições: “Até à data, não vimos fraude eleitoral numa escala que teria levado a um resultado diferente nestas eleições”.

Ao mesmo tempo, Donald Trump continua a insistir na contestação dos resultados eleitorais em vários estados decisivos. E aí têm-se destacado, em primeiro lugar, alguns responsáveis do próprio Partido Republicano nalguns dos estados mais disputados nestas eleições e onde Joe Biden venceu. Uma das vozes que o fez com maior eloquência foi o secretário de Estado da Geórgia, o republicano Gabriel Sterling. Sendo, por força das funções, o responsável por supervisionar o processo eleitoral, deu uma conferência de imprensa para rejeitar qualquer ideia de fraude.

“Vou dar o meu melhor para me controlar…”, começou por dizer. Depois, disse cada uma destas palavras pausadamente: “… Porque isto foi longe demais. Tudo!”. De seguida, referiu que um funcionário na casa dos 20 anos que trabalhou no processo de contagem de votos recebeu várias ameaças de morte. Acrescentou também, como foi público, que um advogado da equipa de Donald Trump, Joe DiGenova, defendeu que Chris Krebs (que foi demitido a 17 de novembro do cargo de diretor da CISA, a agência governamental para a segurança eleitoral, depois de ter dito numa entrevista que as eleições decorreram sem problemas) devia levar um tiro.

“Isto tem de parar!”, gritou Gabriel Sterling. “Senhor Presidente, você não condenou nem estas palavras nem esta linguagem. Senadores, vocês não condenaram esta linguagem nem estas ações. Isto tem de parar. Precisamos que vocês assumam uma posição e, se é para assumirem uma própria de um líder, demonstrem-no.”

Para lá de tudo isto, o golpe mais significativo às aspirações de Donald Trump no seu processo de contestação das eleições tem partido dos próprios tribunais. Nas vésperas de o Colégio Eleitoral se reunir, e já depois de os resultados terem sido certificados em todos os estados, Donald Trump e a sua equipa de advogados já perderam mais de 50 casos em tribunal, entre aqueles que os juízes aceitaram analisar e outros que não chegaram sequer a essa fase por falta de provas.