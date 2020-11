Já para as finanças públicas dos EUA – isto é, para a liderança do Departamento do Tesouro – poderia seguir Lael Brainard, uma economista que está atualmente na Reserva Federal mas que seria uma “ministra das Finanças” que “daria conforto aos investidores e não indicaria que viria aí uma agenda económica mais radical, progressista” [ou seja, não é alguém identificado com algumas figuras mais à esquerda dentro do Partido Democrata].

Uma “vitória total” do Partido Democrata levaria, certamente, “a aumento de impostos para as empresas e para as famílias com maiores rendimentos, e alguns setores económicos podem ficar sob maior pressão por parte dos reguladores, mas, tendo em conta o impacto da pandemia, é mais provável que estes sejam desenvolvimentos que surjam gradualmente e não bruscamente”, diz o ING, antecipando que estes cheguem só numa fase de expansão económica sólida (como a que se antecipa que acontecerá se houver uma vacina).

Apesar disso, os analistas do Rabobank acreditam que os mercados de ações tenderiam a cair, numa primeira fase, porque o impacto percecionado de aumentos de impostos (mesmo que não venham já) será mais forte do que o ânimo em relação, por exemplo, a um grande plano de investimentos nas renováveis (e o impulso estatal que daí adviria).

Cenário 2. Joe Biden consegue ser eleito Presidente dos EUA, mas não é capaz de derrubar a maioria republicana no Senado

A primeira reação dos mercados financeiros, neste cenário, será de pressão negativa sobre os mercados de ações e sobre o dólar – tal como no cenário anterior – devido ao receio de aumento de impostos e mais regulação sobre alguns setores. Mas, “se houver um sentimento de que isso não acontecerá tão cedo (ou em tão larga medida) porque Biden não teria apoio de todo o Congresso para essas medidas, então a reação dos mercados não será tão pronunciada”, diz o ING.

A leitura que os investidores fariam, de um modo geral, seria que a política norte-americana iria regressar a um estado que é tudo menos novo, embora não tenha sido um marco dos últimos anos: uma interação mais serena entre os dois partidos, com uma política económica e orçamental previsivelmente mais ao centro.

Para o Rabobank, isso seria um bom cenário para as bolsas: as ações tenderiam a subir porque Biden, sem controlo do Congresso, teria muitas dificuldades em fazer passar legislação que agravasse os impostos de forma significativa. Por outro lado, este cenário trazia o “bónus” de ter “um Presidente menos imprevisível”.