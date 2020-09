Não foi por acaso que essa mudança aconteceu. Além do tema da imigração, Donald Trump centrou também grande parte da sua campanha no ataque à desindustrialização dos EUA, com a produção a ser transportada para outros países com mão-de-obra mais barata, como o México ou a China. Ao mesmo tempo, Trump captou como nenhum outro candidato desde Richard Nixon o descontentamento de uma classe trabalhadora culturalmente conservadora e assustada com uma vaga de fundo progressista — nos anos 1970, motivada pelo movimento hippie e contra a guerra do Vietname; em 2016, pelo movimento Black Lives Matter e também com a conquista de direitos LGBT.

Dias depois da eleição do atual Presidente, o Observador esteve na Pensilvânia, onde ouviu algumas dessas vozes. Mary Raibeck apontava Barack Obama como um Presidente fraturante — mais do que qualquer outro. “Ele veio com aquelas coisas dos gays e dos negros… Ele dividiu este país ao meio, preto e branco de cada lado”, garante. “Antes dele nada era assim, nós não queríamos saber se uma pessoa era branca, preta, amarela, vermelha, cor-de-rosa… Não se falava disso.”

Terá sido a pensar em eleitores como Mary Raibeck que Hillary Clinton se referiu, durante a corrida de 2016, ao conjunto de pessoas junto das quais disse não valer a pena fazer campanha, por serem “racistas, sexistas, homofóbicos, xenófobos e islamofóbicos”, dizendo que todos faziam parte do “cesto dos deploráveis”.