Este ano, como habitualmente, vários meios identificaram um conjunto de estados que podem ser encarados como campos de batalha decisivos para a eleição de novembro — e que são aqueles onde grande parte da campanha eleitoral se vai centrar. Embora haja diferenças entre as listas (pode ver exemplos aqui, aqui e aqui), vale a pena estar atento ao que se passa na Flórida, no Iowa, no Texas, na Carolina do Norte, na Pensilvânia, no Michigan, no Minnesota, no Wisconsin, na Geórgia e no Arizona.

Abaixo do mapa pode ver uma barra com o número de votos prováveis no Colégio Eleitoral. Este é o indicador mais fiável para prever quem será o próximo Presidente. Nos EUA, os eleitores não votam diretamente no Presidente norte-americano. Antes, votam para eleger um conjunto de 538 grandes eleitores, que compõem o Colégio Eleitoral — um órgão que se reúne a cada quatro anos com a tarefa exclusiva de escolher o próximo Presidente.

Na generalidade do país, usa-se a regra do “winner-take-all”. Cada estado tem um determinado número de grandes eleitores atribuído (o maior é a Califórnia, com 55, e os estados menos populosos têm direito a 3 assentos) e o partido que ficar em primeiro lugar — mesmo que por uma pequena margem — tem direito a todos os lugares desse estado no Colégio Eleitoral. Esta regra permite que um candidato vença as eleições mesmo que não tenha reunido o maior número de votos entre toda a população eleitora do país — basta ganhar os estados certos. Foi, aliás, isso que aconteceu em 2016 com Donald Trump (que teve menos cerca de 3 milhões de votos que Hillary Clinton).

Ao centro, o traço negro representa a marca dos 270, o número mínimo de votos no Colégio Eleitoral que cada candidato deve reunir para vencer a eleição.

Os grandes eleitores são pessoas reais que têm depois de se juntar para votar no candidato da sua preferência — e, embora isso seja raro, podem não votar no candidato que ganhou no seu estado. Em 2016, alguns votos foram atribuídos a outros candidatos que não Trump e Clinton, mas esses desvios não tiveram qualquer impacto no resultado final.

Como têm evoluído as sondagens

Todos os dias são publicadas novas sondagens sobre as intenções de voto dos norte-americanos para o próximo dia 3 de novembro. Algumas são organizadas por instituições partidárias, outras por meios de comunicação em parceria com empresas de sondagens, outras por universidades e outras ainda por plataformas digitais de sondagens. Todas elas têm amostras e graus de fiabilidade diferentes.