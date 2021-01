Donald Trump nunca foi um conservador, nunca foi um membro normal do Partido Republicano. Ele também nunca foi um Presidente normal dos EUA. Como afirmei logo no final de 2016, ainda antes da sua posse, nunca me convenceram os argumentos daqueles que diziam que Trump iria ser apenas mais um Presidente dos EUA. Nunca me pareceu provável que ele estivesse disposto a agir dentro das normas ou até das leis que têm regido a presidência norte-americana durante os últimos duzentos anos. Tudo, na sua personalidade, no seu percurso anterior – em que nunca tinha exercido quaisquer funções eletivas ou governativas, apontava para um grande desprezo pelas convenções e pelas normas habituais na política dos EUA. Não me parecia nada provável que alguém como Trump, com mais de 70 anos, depois de alcançar uma vitória inédita que fez dele Presidente dos EUA, se transformasse num político normal disposto a por de lado as suas obsessões pessoais.

Um homem obcecado com vencer a qualquer preço

Sem entrar em especulações freudianas, as circunstâncias pessoais de Trump são um dado incontornável para podermos responder à nossa questão: poderia ter sido diferente? É verdade que as nossas escolhas contam, sobretudo se formos Presidentes dos EUA. Mas também é verdade que nem tudo depende das nossas escolhas. Todos somos condicionados pelo país em que nascemos ou pela família em que crescemos. Como dizia Karl Marx – numa das suas obras mais interessantes e menos determinista (logo, das menos citada pelos seus fanáticos seguidores) – em que analisava, em 1852, as ações de outro Presidente que se recusou a jogar o jogo político de acordo com as regras estabelecidas: “Os homens fazem a sua própria história, mas não como querem; não determinam as circunstâncias em que vão agir”.