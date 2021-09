Mas mais a sul, em Sines, outro avistamento mais “preocupante” captou a atenção do diretor da CascaiSea, uma organização de proteção marinha sediada em Cascais: ao longo do fim de semana, foram vistas orcas a interagir com um bote junto à bóia vermelha de resguardo ao molhe do porto. Miguel Lacerda, mergulhador profissional, disse no Facebook que este comportamento é de estranhar “quando o leme já não é só o foco das orcas”. Outros episódios semelhantes foram registados ao longo da costa alentejana, causando danos nas embarcações. O mesmo tem acontecido com frequência em Espanha, quer na costa da Galiza, quer no Mediterrâneo, nestes casos não só com orcas, mas sobretudo com baleias.

Vários estudos sobre as orcas — muitas vezes também chamadas “baleias assassinas”, apesar de serem, na verdade, um golfinho — dizem que, nestes aparentes ataques, os animais estão antes a brincar: gostam de se focar no leme porque é a parte mais móvel da embarcação e interagem com ele ao ponto de conseguirem rodar completamente o barco, alterando a sua direção. Mas não há qualquer registo de ataque mortífero a humanos — aliás, quando caçam atuns-rabilho, que se movem ao longo da costa portuguesa na sua rota migratória, as orcas costumam ser mais discretas e furtivas do que nas interações registadas com barcos.

Então, o que justifica os estragos que têm provocado e o seu comportamento “estranho”? Em primeiro lugar, as características do próprio animal: afinal, mesmo que esteja somente a brincar na água com os pescadores que as visitam, uma orca macho pode ter até 10 metros de comprimento, uma barbatana com quase dois e pode atinge as 10 toneladas. Mesmo as crias já nascem tão grandes como um tubarão-azul: têm, em média, 2,50 metros (o tamanho médio daquele tubarão) e 180 quilogramas (a tintureira costuma ter 110 quilos).

Em segundo lugar, acrescenta Miguel Lacerda, o comportamento dos próprios humanos, que também se alterou: “Hoje há muitos telemóveis no mar, há uma enorme vontade em registar imagens e partilhar, isto leva a muitos comportamentos inadequados, negligentes e invasivos“, alertou o mergulhador. No caso do incidente captado em vídeo, segundo a descrição do especialista, os marinheiros pararam o barco e andaram à ré (na parte detrás do barco). A atenção das orcas ter-se-dá desviado do leme para o bote amarelo, provavelmente por causa da sua movimentação na água.