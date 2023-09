“Não leiam jornais soviéticos antes da hora do almoço.” Foi com humor que Rustem Umerov reagiu às notícias de que tinha sido envenenado. Em março de 2022, quando fazia parte da delegação da Ucrânia que, na Bielorrússia, tentava alcançar um acordo de paz com os delegados enviados por Vladimir Putin, houve suspeitas do seu envenenamento. Umerov desmentiu. Não foi o único: o magnata russo Roman Abramovich, envolvido nas negociações de forma informal, também apresentou sinais de envenenamento. A explosão de uma botija de gás acabou por ser a explicação oficial.

