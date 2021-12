Turismo. Portugueses têm dúvidas, mas mantêm reservas para o fim de ano. Estrangeiros cancelam

Voltamos a viver momentos de incerteza para o setor, mas também para os clientes. O que devem fazer as pessoas que têm viagens marcadas para o final do ano e perante novos quadros de restrições. Cancelar?

Não, de todo. Sobre a operação dos portugueses para o fim do ano, temos uma dúvida alargada instalada. Mas não temos ainda cancelamentos. Estamos a clarificar as condições das viagens. É para isso que existimos. Para a Madeira, por exemplo, temos uma operação prevista superior à de 2019 e, depois de escalpelizada toda a legislação que saiu, não há restrição para as viagens com destino à Madeira. Mas todos os nossos clientes tiveram dúvidas acrescidas e tiveram de ser clarificadas.

E o que está a acontecer nas viagens para fora de Portugal?

Depende. Temos de reorganizar tudo o que são viagens, nem que seja a marcação dos testes necessários à volta. Temos um diálogo intenso com os clientes, mas não sentimos cancelamentos. Há, no entanto, viagens em que a reorganização tem de ser total. Por exemplo, Marrocos fechou as fronteiras… Se alguém tinha viagem marcada terá de escolher outro destino ou optar pelo reembolso.

Mas pode haver mais países a fechar?

Sim é um processo em curso, mas as pessoas que compraram nas agências de viagens estão tranquilas, somos proativos nesse diálogo. E as pessoas estão confiantes para a operação do fim do ano que já é um êxito do ponto de vista das reservas. Do ponto de vista das viagens dos portugueses é claro que o ritmo de reservas diminuiu, mas não posso dizer que haja cancelamentos generalizados. Muito longe disso, [até] há confirmação generalizada das operações. Já relativamente à entrada de estrangeiros no destino Portugal, aí o cancelamento foi generalizado para as reservas feitas no final do ano para grupos. Portugal, com estas medidas, criou alguma instabilidade em relação ao destino turístico português e os mercados emissores internacionais são muito sensíveis e reagem de imediato, mas quando regressam à normalidade também recuperam bem. Mas, neste momento, demos um passo atrás muito importante na relação com os mercados emissores internacionais.

As companhias aéreas têm sido flexíveis na gestão das datas das reservas como anunciam?

Têm vindo a ser mais flexíveis porque, se não fossem, não teriam reservas. E ainda agora a TAP deu um passo em frente de gigante [é agora possível reservar viagens até 28 de fevereiro de 2022 e os passageiros podem mudar a data, destino ou deixar o bilhete em aberto, sem pagar taxa de alteração. Não há limite de alterações, mas se houver diferenças tarifárias serão aplicadas]. Temos tido mais problemas com os reembolsos às agências porque ainda não pagaram tudo o que nos ficaram a dever desde o início da crise.

A variante Ómicron é mais um sobressalto ou um revés sério na retoma?

Tenho imensa dificuldade em responder sobre questões sanitárias, mas tudo o que tenho ouvido falar (e falo com especialistas), e da minha sensibilidade, julgo que a variante é altamente contagiosa, mas com uma carga viral muito pequena. Todas as pessoas que têm sido “apanhadas” resultam de testes a assintomáticos.

O problema será mais de natureza política do que sanitária, no sentido das decisões que vierem a ser adotadas pelos países….

Diria que sim e, também por isso, espero que este conhecimento da nova variante venha depressa e permita a regressão destas últimas decisões políticas.