Há muito em jogo na segunda volta das eleições presidenciais turcas deste domingo, em que o atual Presidente, Recep Tayyip Erdoğan, espera prolongar o seu poder por um novo mandato de cinco anos. Se na primeira volta se tratava de uma “questão de vida ou de morte” para o líder turco, com várias sondagens a prever a sua derrota, na segunda volta as estimativas são mais favoráveis ao candidato incumbente.

Erdoğan, que governa a Turquia há vinte anos, parte agora numa posição de vantagem. A 14 de maio conseguiu obter 49,5% dos votos, enquanto o seu opositor, Kemal Kilicdaroglu, reuniu 44,9%. O líder turco espera agora superar esse resultado, um cenário que as sondagens e analistas apontam como o mais provável.

A dois dias da segunda volta, Henri Barkey, professor de Relações Internacionais na Universidade de Lehigh e especialista em assuntos turcos, diz ao Observador que é mesmo “impossível” que Erdoğan permita uma vitória da oposição. Amanda Paul, do think tank European Policy Center, também não vê muitas hipóteses para Kilicdaroglu ser o candidato mais votado no dia 28 de maio, apesar de não afastar completamente esse desfecho. Ainda assim, a analista prevê que a reeleição de Erdoğan e o prolongamento de uma governação se traga “mais do mesmo” na governação dos destinos da Turquia.

