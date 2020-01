“Não definimos as nossas estratégias de preço com base nas estratégias dos nossos concorrentes”

Chega à liderança da Uber em Portugal no rescaldo das manifestações relacionadas com a redução do preço das viagens, que desagradou os motoristas. Por que é que decidiram baixar os preços? Foi pressão da concorrência? O mercado não estava a corresponder às vossas expectativas?

Em relação à redução de preço, acho que encontrámos aqui uma forma de criar uma solução a que chamamos win-win [em que os dois lados ganham]. Win, por um lado, para os utilizadores — ou seja, para as pessoas que usam a aplicação para se deslocarem do ponto A ao ponto B, porque vão poder fazer exatamente a mesma viagem mas, agora, a um preço mais económico. Mas também para as pessoas que, tradicionalmente, não usavam tanto a aplicação — porque não viam grande vantagem, sobretudo económica — e que agora podem começar a usar. E a usar cada vez mais. Exatamente por isso, win também para o lado dos motoristas e parceiros, porque, com o tempo que dedicavam anteriormente à aplicação, e que vão continuar a dedicar, vão poder fazer mais viagens durante esse tempo. Portanto, no final do dia, levam mais dinheiro para casa e ganham também por causa disso. E daí acreditarmos que a estratégia de redução do preço é uma estratégia que tem uma vantagem para os dois lados.

Mas, então, também foi uma resposta à concorrência que existe no mercado. Portanto, por causa dos preços das aplicações que agora são concorrentes da Uber e que há uns anos não eram.

Sim. Nós não definimos as nossas estratégias de preço com base nas estratégias dos nossos concorrentes. Somos indiscutivelmente os líderes no mercado. O nosso foco são os utilizadores, tanto os que usam a aplicação para viajar como os que usam a aplicação para prestar esse serviço. É neles que estamos focados e é ao crescimento desses utilizadores que estamos dedicados para os próximos anos.

Mas era expectável que a reação fosse um pouco esta, porque a redução do preço não veio acompanhada de uma redução na comissão de 25% que a Uber cobra aos seus motoristas e que é superior à da concorrência. Porque é que não reduziram também esta comissão?

Acreditamos que os temas estão separados. Por um lado, o tema do preço final da viagem tem a ver com a explicação que lhe dei há pouco. Ou seja, as pessoas viajarem mais e mais pessoas viajarem. Por outro lado, os motoristas rentabilizarem mais o tempo em que estão ligados à aplicação. No que diz respeito à nossa taxa de serviço, essa taxa de serviço significa que, através dela, também podemos prestar ao utilizadores — não só os que utilizam a aplicação para viajar, mas sobretudo os motoristas e parceiros — serviços que são diferenciadores na área da segurança. Temos equipas que trabalham 24 horas por dia para responder a temas que possam estar relacionados com a segurança dos motoristas, inclusivamente, mas também dos utilizadores. Temas como o apoio… O meu percurso na Uber começou exatamente com a equipa de apoio também em Portugal mas, mais recentemente, no Sul da Europa. Portanto, damos muita atenção a este tema em particular. E, nesse sentido, acreditamos que este é um serviço que é diferenciador e, naturalmente, é um serviço que tem de ter valor para os dois lados. Para os motoristas e para os parceiros.