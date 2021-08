Os três empresários próximos de Assad — ​​George Haswani, Mudalal Khuri e Imad Khuri, com nacionalidade russa e síria e sob alvo de sanções dos Estados Unidos —, conforme explica a Al Jazeera, partilhavam a morada de algumas das suas empresas com a Savaro ltd, sediada no Reino Unido. Feras Hatoum descobriu que a diretora da Savaro ltd era a cipriota Marina Psyllou, que, à Reuters, disse que agia enquanto representante de outra pessoa, cuja identidade não podia revelar, o que aumentou as suspeitas sobre se se tratava de uma empresa fantasma.

Questionado pelo Observador sobre o papel da Savaro ltd na encomenda de nitrato de amónio feita pela FEM, António Cunha Vaz, porta-voz da empresa, explica que recorreram a um intermediário devido à dificuldade em chegar aos grandes importadores, devido aos preços praticados, tendo a Savaro ltd oferecido preços mais em conta e com a garantia de cumprir os prazos.

O nitrato de amónio encomendado pela FEM, com a Savaro ltd como intermediário, em 2013, veio da Geórgia e seguiu no navio Rhosus, propriedade do cidadão russo Igor Grechushkin, tendo feito um desvio para Beirute, onde foi arrestado devido a questões judiciais, tendo mais tarde sido abandonado, com a carga a ser transportada para um hangar no Porto de Beirute.

O porta-voz da FEM explica que Jorge Moreira, o então diretor técnico da empresa, foi meses depois, já em 2014, à capital libanesa para perceber se a carga seria ou não libertada para seguir até Moçambique. Ao obter resposta negativa, a FEM contactou novamente a Savaro ltd, que se comprometeu com uma nova encomenda de substituição, tendo essa sim chegado à Beira conforme tinha sido solicitado pela empresa moçambicana. Depois disso, Cunha Vaz, que garante que na altura não tinha conhecimento de eventuais ligações da Savaro ltd com figuras próximas do regime sírio, diz que não foram feitos mais negócios com aquele intermediário, tendo a FEM deixado de recorrer àquela empresa por ter encontrado melhores condições de negócio com outras empresas da área, tanto em prazo de entrega como em valores monetários.