O Papa Francisco acaba de deixar Lisboa rumo a Roma. Aos comandos do A321neo da TAP está um piloto com quase 19 anos de experiência na companhia, chefe de frota narrow body e que, antes de chegar à companhia pilotou os aviões de combate coqueluche da Força Aérea Portuguesa, os F-16. Mas este não é, obviamente, um voo qualquer e a viagem faz-se em modo reforçado.

Desde logo, no cockpit do voo TP9100. Um voo “normal” teria dois pilotos a bordo: o comandante e o co-piloto. Neste caso, o “Gonçalo Velho Cabral” (navegador do século XV e confesso da Ordem de Cristo, nome com que a TAP batizou o aparelho) tem três pessoas, dois comandantes e um co-piloto, todos habilitados a pilotar o A321neo — um dos aviões de última geração que a companhia comprou nos últimos anos, mais eficientes (com consumo menor que os aparelhos da mesma linha) que os narrow body anteriores.

