Pedro Fonseca jantou com os pais em casa, para depois se encontrar com os amigos. Era fim de semana: noite de sábado, 28 de dezembro. Os amigos esperavam perto do restaurante 100 Montaditos, no Campo Grande, mas o jovem de 24 anos nunca chegou a encontrar-se com eles.

Veio de autocarro da Pontinha, onde morava com os pais e onde tinha estado a jantar com eles. Por volta das 23h00 chegou à paragem Campo Grande. Passava junto ao Museu de Lisboa, quando terá sido abordado por três outros jovens, mais novos que ele, que o ameaçaram e exigiram que entregasse todos os bens que trazia consigo. Se tentou resistir ou não ao assalto, só os alegados autores do homicídio poderão contar: ninguém testemunhou o crime, além deles e da vítima. Nem os amigos — que continuavam à espera do jovem, no restaurante 100 Montaditos. Certo é que Pedro Fonseca acabaria por ser esfaqueado mortalmente. Ficou caído junto a uma passadeira.

O relato foi contado ao Observador por fonte familiar, que nega que Pedro Fonseca tivesse estado a jantar no McDonalds naquela noite ou que tivesse sido abordado pelos assaltantes quando se dirigia para o seu carro — como chegou a ser avançado inicialmente. O que aconteceu entre a paragem do Campo Grande e a passadeira junto ao Museu de Lisboa é ainda, em parte, uma incógnita — mas que começa a ser desvendada.