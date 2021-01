Eram 9h45 da manhã, Ana Gomes deslocava-se de carro do Porto para um encontro que tinha marcado às 10h na câmara municipal de Matosinhos quando publicou um vídeo nas redes sociais: a própria a pôr batom vermelho nos lábios. Sem uma única palavra. A hashtag #VermelhoemBelem parecia falar por si, mas, vendo bem, queria dizer mais do que apenas o apoio de Ana Gomes à onda de solidariedade com Marisa Matias, que tinha sido alvo de insultos de André Ventura.

O símbolo do batom vermelho era a personificação daquilo que Ana Gomes defende: uma geringonça presidencial anti-Ventura, para impedir o candidato do Chega de ficar em segundo lugar e, eventualmente, de empurrar Marcelo para uma segunda volta. Ou seja, uma desistência de Marisa a favor da sua candidatura (que, ainda assim, está mais bem classificada nas sondagens, taco a taco com Ventura). Mas o Bloco de Esquerda não quer nem ouvir falar dessa “agenda”. “Nem pensar”, disse Marisa Matias esta sexta-feira.

O desafio, que já tinha sido lançado durante os debates presidenciais, voltou a ser feito esta tarde pela própria candidata à boleia de um artigo do fundador do Livre, Rui Tavares, que, por sua vez, foi partilhado com rasgados elogios pelo deputado e dirigente do PS Tiago Barbosa Ribeiro. No Twitter, Ana Gomes foi clara: “Não será nunca por mim que a esquerda não converge antes das eleições”. Desafio?

Como já expliquei, não será nunca por mim q a esquerda não converge antes das eleições. https://t.co/no6Io8UfqA — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 15, 2021

“Não é um convite à desistência [da candidata Marisa Matias] nem uma posição estratégica particularmente pensada”, diz ao Observador fonte da candidatura de Ana Gomes, lembrando que essa sempre foi a posição de Ana Gomes, defensora acérrima da união das esquerdas no apoio parlamentar à governação do país e defensora de uma geringonça 2.0 que cairia por terra em 2019. Em plena reta final da primeira semana de campanha oficial, a escolha de palavras de Ana Gomes não soou inocente, embora pouca seja a esperança, na campanha da socialista, de que essa “convergência” ainda venha a acontecer de facto.

Bloco não dá saída. “Nem pensar”

Enquanto Ana Gomes punha o batom, Marisa Matias — que agradeceria publicamente esse apoio –, fechava a porta a qualquer possibilidade de uma convergência. Mesmo que as sondagens, como é o caso da mais recente sondagem da Pitagórica para o Observador/TVI, ponham André Ventura à frente de Ana Gomes no segundo lugar e Marisa Matias bem lá atrás.

“Já respondi a essa pergunta e não alterou em nada. A não ser que haja aqui uma agenda política que não é a minha e que não sei qual é, a favor de outra candidatura, eu não a percebo, eu não vou… Isso não vai acontecer”, respondeu prontamente Marisa Matias quando os jornalistas a questionaram sobre a possibilidade de ponderar desistir em prol de Ana Gomes. A 9 dias das eleições, um redondo não.

Nas páginas do jornal Público, também o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, escreveu um artigo a deixar claro que “Eu é que decido em quem voto”. Ou seja, que vai votar por convicção e não por calculismo anti-Ventura — aquilo a que chama uma “bipolarização artificial”.

“Engana-se quem acha que a esquerda se mede pela bitola da direita e na submissão à agenda das candidaturas populistas. Se não aceito que sejam comentadores ou sondagens a limitar a minha escolha, também não votarei em função da chantagem imposta pela extrema-direita ou na criação de bipolarizações artificiais”, lê-se, sublinhando que “o voto que soma é o das ideias e dos valores”, e não o da estratégia artificial.

Pelo meio, uma crítica a Ana Gomes, que tem defendido temas como as questões laborais e o combate à precariedade — onde PS e BE não se entenderam no último Orçamento do Estado — e que, no entender do BE, não tem propriedade para tal porque nessas matérias “o PS faltou à esquerda”.