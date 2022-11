Foram 13 horas de Conselho Nacional para definir três questões fundamentais: a VII Convenção da Iniciativa Liberal vai realizar-se a 21 e 22 de janeiro, em Lisboa; e as listas aos órgãos podem ser apresentadas até 6 de janeiro; e só poderão votar e participar nessa eleição quem já fosse militante até ao dia de hoje. Quanto ao mais, as diferenças programáticas dos dois candidatos conhecidos ainda não foram debatidas e a maior tensão veio mesmo de um símbolo do passado do partido.

Quinze dias separaram o anúncio de João Cotrim Figueiredo, que decidiu abandonar a liderança do partido, e o dia das decisões que o partido tinha de tomar. Quinze dias com duas candidaturas — Rui Rocha que tem o apoio de Cotrim Figueiredo e de grande parte da elite do partido e Carla Castro que tem apostado na conquista das bases — e com ameaças de que há espaço dentro do partido para que apareçam mais nomes, nomeadamente na oposição que tem sido marcada pela ala mais conservadora.

Foi perante um clima que se foi tornando mais quente nas últimas duas semanas que dezenas de conselheiros (alguns remotamente) se juntaram a uma discussão que se esperava mais ideológica do que técnica e que acabou por girar à volta de pontos do regimento para a próxima Convenção, dezenas de propostas e discussões minuciosas (até para alterações de vírgulas).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.