Um caso de família: a história, as lições e o futuro de "Succession"

Eis um dos homens mais poderosos do mundo, capaz de escolher presidentes (como a terceira temporada deixa claro), a retirar a oferta que fez ao filho, obrigando-o assim a manter-se debaixo da alçada do pai – é um ato que não é próprio de um pai mas sim de um homem com poder.

No início da cena, Logan pergunta a Kendall pelos filhos e depois manda chamar um deles. Quando o garoto chega, o avô pergunta-lhe se gosta de mozarella. O garoto diz que não, mas o avô não liga e manda-o provar a sua mozarella, após o que lhe pergunta o que achou. Para agradar ao avô, o miúdo diz que é bom. O avô manda-o embora. A cena dura 30 segundos e serve para simbolizar como Logan usa as pessoas – no caso, usar um neto para fingir que se interessa pela família do filho.

Um par de minutos depois, o mesmo Logan não só retira a oferta que fez a Kendall, como – quando este lhe diz que não quer ser como o pai – esmaga o filho, relembrando um incidente em que este esteve envolvido e acabou com a morte de um homem, recordando os problemas do filho com drogas, perguntando-lhe se é queer.

“Sou melhor do que tu”, balbucia Kendall, como que procurando convencer-se a si próprio do que está a dizer.

“Claro que és. És meu filho. E sempre que fizeste asneira eu limpei a tua merda. E eu é que sou má pessoa?”